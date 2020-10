Keddtől kötelező a maszkviselés Csíkszereda belterületein

Az esetszámok rohamos növekedése miatt szigorításokat vezetett be a Csíkszeredai Katasztrófavédelmi Bizottság: október 20-tól kötelező a maszkviselés nyílt téren is, tilos közönséget vonzó kulturális rendezvények szervezése és korlátozzák a gyülekezési jogot, szerdától pedig visszavezetik a kötelező létszámkorlátozást az üzletekben.



Az elmúlt héten 590 új koronavírus-fertőzést jegyeztek a megyében – több mint kétszeresét az azelőtti hét 267 esetéhez képest –, és a megyei katasztrófavédelmi bizottság informális adatai szerint az új fertőzések arányának szempontjából Csíkszereda is meghaladta immár a 3 ezreléket. Ezért a helyi szerv újabb korlátozó intézkedések bevezetéséről döntött a mai, október 19-i ülésén – közölte sajtótájákoztatón Ráduly Róbert Kálmán polgármester.



A bizottsági határozat értelmében október 20-tól kötelező a maszkviselés Csíkszereda utcáin is. A szigorítás nem érvényes Hargitafürdőre, Zsögödfürdőre és Csibára, de érvényes a város teljes belterületére – a nyílt utcán, tereken is.



Határoztak arról is, hogy ugyancsak keddtől kezdve betiltanak mindenféle kulturális rendezvényt, amely közönséget vonz (színház, mozi, néptánc stb.), ugyanakkor betiltják a köztéri rendezvényeket is (megemlékezések, tüntetések, felvonulások).



Szerdától továbbá létszámkorlátozást vezetnek be valamennyi üzlet, áruház esetében: ezen kereskedelmi egységeknek a bejáratnál közölniük kell, hogy egy időben hányan tartózkodhatnak bent, és biztosítaniuk kell a korlátozás betartását.



A bizottság ugyanakkor kéréssel fordul a világi és egyházi vezetők, véleményformálók felé, hogy minden lehetséges alkalommal ők is hangsúlyozzák a maszkviselés és az óvintézkedések betartásának fontosságát. (közlemény)

