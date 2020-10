Meghaladta Kolozsváron is a 3 ezrelékes küszöböt a fertőzöttek aránya

Mircea Abrudan prefektus arról értesítette a sajtót, hogy a mai adatok értelmében Kolozsváron is elérte a 3 ezrelékes küszöböt a koronavírusos betegek aránya.



A várható intézkedésekről a holnapi nap folyamán döntenek, de ezek nem különböznek majd attól, amit az ország más nagyvárosaiban is elrendeltek.



„Holnap kielemezzük a helyzet minden vonatkozását. Egyelőre 3,02 ezrelékes arányról beszélünk, amennyiben a rezidens lakosság, azaz a lakossági nyilvántartóban szereplők számát vesszük alapul. Ugyanakkor Kolozsváron nagyszámú egyetemista is él, és sokan vannak, akik a városban tevékenységet folytatnak, ám nem szerepelnek a nyilvántartásban. Megnézzük, hogy alakulnak holnapig a számok és meghozzuk azokat a döntéseket, melyeket meg kell hoznunk.



Gyakorlatilag a következő intézkedésekről lesz szó: az egyetem előtti oktatásban a 3-as forgatókönyv lép érvénybe, a nyílt tereken is kötelező lesz a maszk viselése, bezárnak a vendéglők és a kávézók belső terei (a teraszok nyitva maradhatnak), bezáratjuk a szerencsejátékkal foglalkozó egységeket, és nem fogadhatnak közönséget a mozik és a kulturális intézmények sem. 48 óránk van az intézkedések foganatosítására” - nyilatkozta a prefektus.



A hivatalos adatok szerint Kolozs megye városaiban a következő a fertőzöttek aránya: Kolozsvár: 3,02, Szamosújvár: 3,01, Dés: 2,69, Torda: 0,84, Aranyosgyéres: 2,46, Bánffyhunyad: 1,35, továbbá Szészfenesen is átlépte a fertőzöttek aránya a határértéket (3,22) Kisbácsban pedig 2,10 az arány.



Megyei viszonylatban 2,32 ezrelék a fertőzöttek aránya. (hírszerk.)





