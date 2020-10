Nagyon magas az ezer főre eső fertőzésszám Székelyudvarhelyen

Székelyudvarhelyen 5,7-es értéket ért el az ezer lakosra eső fertőzésszám - derül ki a helyi rendőrség október 19-i bejelentéséből.



"Tekintettel a mai naptól (október 19-től - szerk. megj.) érvénybe lépett korlátozásokra, amely értelmében kötelező a maszk használata közterületeken is, a helyi rendőrség és a nemzeti rendőrség munkatársai közös ellenőrzéseket végeztek.



A nagyobb áruházakban a rendőrök figyelmeztették a vásárlókat a maszkok rendeltetésszerű, orrot és szájat egyaránt takaró használatára, illetve tájékoztatásban részesítették az üzletvezetőket többek között arra vonatkozóan, hogy a maszkok használatának elmulasztása milyen következményeket, bírságot von maga után a vállalatra nézve.



Míg Székelyudvarhely az első hullám alkalmával kiemelkedően jól teljesített, és a fertőzések száma országszinten az egyik legalacsonyabb volt, sajnos jelen helyzetben ez nem mondható el, ugyanis az ezer főre eső igazolt fertőzések száma pillanatnyilag 5.7.



Fontos, hogy mindenki betartsa a korlátozásokat, ezért kérjük, figyeljenek a maszkok megfelelő, orrot és szájat egyaránt takaró használatára, illetve tartsák be a személyek közötti két méteres távolságot. Vigyázzunk egymásra!" - zárul a rendőrség Facebookon közzétett felhívása.



Székelyudvarhelyen, Fenyéden és Csíkmadarason még a hétvégi adatok szerint - ami alapján meghaladták az ezer lakosra eső 3 fertőzöttet - rendelték el a köztéri maszkviselést és a beltéri vendéglátás felfüggesztését. Az október 16-i határozatban még Csíkszereda is az 1,5-3 közötti tartományban szerepel - azóta már a hatóságok bejelentették, hogy a megyeközpontban is meghaladta a 3-as értéket az ezer lakosra vetített fertőzésszám. A Székelyhon azt írja, 9 Hargita megyei település tartozik a 3-as érték fölötti kategóriába, de ebből csak négyet neveztek meg a prefektúra illetékesei (Székelyudvarhely, Fenyéd és Csíkmadaras mellé Csíkszereda is bekerült), mert még ellenőrizniük kell az adatokat.



(hírszerk)

