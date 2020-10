Tariceanu és az ALDE több politikusa belép a Pro Románia pártba

Călin Popescu-Tăriceanu belép a Pro Románia pártba és ennek színeiben indul a parlamenti választásokon - derül ki egy hétfő késő esti közleményből.



A Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) képviselői emlékeztetnek: a párt vezetősége október 8-án hagyta jóvá a beolvadást a Pro Romániába, amelyet még a november 8-ára tervezett kongresszusnak is jóvá kell hagynia.



Călin Popescu-Tăriceanu, az ALDE elnöke azt nyilatkozta, hogy azoknak, akik indulni akarnak a parlamenti választásokon, be kell lépniük a Pro Romániába, és ő maga is ezt teszi.



Egyes információk szerint hasonlóan jár el többek között Varujan Vosganian, Anton Anton, Constantin Avram is. (agerpres)

