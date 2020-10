Digi24: Ploiesti-en az orvosok kénytelenek dönteni, hogy melyik beteget mentik meg

A Ploiesti Városi Kórházban az intenzív terápián akár 72 órát is várnia kell egy súlyos betegnek arra, hogy ágy szabaduljon föl - derül ki a Digi24 riportjából. Violeta Tănase főorvos a tévéadónak elismerte, már kénytelenek voltak olyan döntéseket hozni, hogy melyik beteget mentik meg. Azok, akiknek több esélyük van az életbenmaradáshoz, előnyt élveznek. "Gyakorlatilag választanunk kell közöttük, abban a pillanatban, ahogy egy hely felszabadul az intenzív terápiás osztályon, választanunk kell a mondjuk hat beteg közül, akiknek ellátásra van szükségük, hogy melyik az, aki megkapja a helyet" - fogalmazott az orvos. Már két-három hete ez a kritikus helyzet áll fenn - tette hozzá. Ha egy fiatal és egy idős személy között kell választani, az orvos személy szerint a fiatalabb betegnek adná az ágyat - derül ki az interjúból.



Nagyon nehéz helyzetben vannak a kórházban, számos betegnek a sürgősségen kellett és kell várakoznia, mert nincs ahová őket befektetni. "Ez a helyzet Prahova megyében, mert az emberek nem tartják tiszteletben az útmutatásainkat, sem a hatóságokét, egy nagy népességű megyéről van szó, turisztikai zónákkal, talán ez a magyarázat, nem tudom. Ami biztos, hogy Prahova megyében egyáltalán nem állunk jól" - mondta el Violeta Tănase.



Orvoshiány is van, aki még egészséges, a betegekkel foglalkozik, akik ugyanannyian vannak, mint két hónapja. Az intenzív terápiás osztályon négy rezidens orvos fedi le az ügyeleteket a covidos részlegen, hat szakorvos pedig a nem covidos részlegeken - mesélte az orvos.



Most úgy néz ki, egy hétfői gyűlést követően a prefektúrán, hogy sikerül újra üzembe helyezni egy mobil intenzív terápiás részleget, ami újabb 12 ágyat jelent, amelyből 8-ban lélegeztetőgépet is lehet használni. A campinai kórházban is lesz még két hely az intenzív terápián. "Minden egyes hely számít az intenzív terápián ebben a pillanatban. Abszolút minden hely. Minden lélegeztetőgép egy esély pluszban egy kritikus állapotban lévő betegnek" - mutatott rá Violeta Tănase.



Három hete küzdenek a helyhiánnyal, mert Bukarest is tele van, sőt a szomszédos megyékben is minden tele van - tette hozzá. Azt szeretném, hogy azok a döntéshozók, akik későn hoznak meg hasonló szervezési döntéseket, jöjjenek el és lássák, hogyan kapkodnak levegő után a betegek és hogyan halnak meg a sürgősségen és az intenzív terápiás osztályon - mondta az orvos. (digi24)

