Szép Gyula: az új fertőzöttekkel együtt, a Kolozsvári Magyar Opera 24 alkalmazottja koronavírusos

Szép Gyula operaigazgató összesítése alapján a Kolozsvári Magyar Operában 24 olyan alkalmazott koronavírusos jelenleg, aki egészségügyi okok miatt arról tájékoztatta a vezetőséget, hogy nem tudna részt venni az intézmény tevékenységében, amennyiben az megkezdhetné működését.



A magyar opera október 5-én szüntette be tevékenységét, miután október 3-a estéjén Szép Gyula arról értesült, hogy az opera súgóként dolgozó alkalmazottjának pozitív lett a koronavírus-tesztje. A Selmeczi György által vezényelt és Tompa Gábor színházigazgató által rendezett, október 3-án bemutatott és október 4-én is játszott A varázsfuvola című operaelőadást követően, az opera és a Kolozsvári Állami Magyar Színház közös épületében az előadásokat követően gócpont alakult ki.



Az operaigazgató öt koronavírusos esetről tudott, a sajtó azonban 30 esetről írt, amit a Transindex megkereséséig Szép Gyula sem igazolni, sem cáfolni nem szeretett volna. Lapunknak azonban már azt nyilatkozta, hogy a fertőzöttek száma 25 és 30 közé tehető.



Az opera vezetőségét ért, a sajtóban megjelent vádakra hétfőn az opera alkalmazottai két közleményben reagáltak, amelyről a Transindex is beszámolt.



Kedden pedig az igazgatótól azt is megtudtuk, hogy bár a Kolozs Megyei Közegészségügyi Hatóság (DSP) nem küldte el az opera számára, hogy az intézményben hivatalosan hány alkalmazott betegedett meg. Az opera kérésére az alkalmazottak közül viszont 24-en jelezték, hogy amennyiben a prefektus keddi bejelentése kedvező lesz a művészeti intézmények számára (ami a Kolozsvári Magyar Opera számára azt jelenthetné, hogy megkezdheti működését), abban az esetben koronavírusos betegségük okán nem tudnának részt venni az intézmény munkájában.



Több koronavírusos alkalmazott ugyanakkor - az azóta eltelt idő alatt - már felgyógyult a betegségből. Mások pedig az utóbbi (pl. hétfőn és kedden is) napokban kapták meg a pozitív koronavírusos teszteredményüket – tudtuk meg az igazgatótól.



Mint az operaigazgató megkeresésünkkor elmondta, a fertőzöttek között súlyos tünetekkel rendelkező és kórházban válságos állapotban lévő alkalmazott nincs. Olyan személyről viszont van tudomása, aki tünetmentessége okán nem végzett el tesztet, viszont önkéntes karantént vállalt. (A Transindexnek nyilatkozó operás alkalmazott korábbi cikkünkben több ilyen esetről is beszámolt, olyanokról viszont nem volt tudomása, akiket a DSP tesztelt volna le. Arra ugyanis több alkalmazott hiába várt - szerk. megj.)



Az opera által az alkalmazottak munkavégzését felmérő listának az volt a célja, hogy az október első hetében otthoni munkavégzésre hazaküldött személyek közül láthatóvá váljon, hogy kivel lehet előadásokat szervezni. A művészeti titkárságra az alkalmazottak az október 20. – november 4. közötti időszakra vonatkozóan jeleztek vissza. Az alkalmazottak munkavégzési kapacitása ebben az időintervallumban változó, hiszen függ attól, hogy mikor mentek el tesztelni.



Mircea Abrudean, a Kolozs Megyei Sürgősségi Esetek Bizottságának elnöke (CJSU) és egyben Kolozs megye prefektusa egyébként kedden valószínűleg inkább Kolozsvár művészeti és kereskedelmi egységeinek bezárásáról tesz bejelentést, miután hétfőn Kolozsváron is meghaladta a 3 ezrelékes küszöböt a fertőzöttek aránya.



