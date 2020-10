Csütörtöktől lép életbe Kolozsváron a piros forgatókönyv!

Mircea Abrudean, Kolozs megye prefektusa arról tájékoztatta a sajtót, hogy mivel tegnap a kritikus küszöbérték Kolozsváron és néhány más településen meghaladta a 3 ezreléket, a meghaladásától számított 48 órán belül meghozták a piros forgatókönyvvel járó intézkedéseket, úgymint az iskolák bezárását és online oktatásra való áttérést, a beltéri étel- és italkiszolgálás korlátozását, a mozik, színházak, előadótermek, játéktermek bezárását.



A rendelet Kolozsvárra, valamint a Kolozs megyei Szászfenes és Alsódetrehem községekre vonatkozik október 22-étől, csütörtöktől kezdődően,mivel ezek azok a települések, ahol az elmúlt 14 napban jegyzett új fertőzések összesített száma ezer lakosra vetítve meghaladta a 3-at.



Ezek egyébként csak a legutóbbi települések, amelyek meghaladták a 3 ezrelékes küszöböt Kolozs megyében. Az elmúlt napokban már korlátozásokat vezettek be Szamosújváron (4,24), Kackón (7,55), Széken (4,36), Kalotaszentkirályon(3,25), Tordaszentlászlón (5,81) és Székelyjón (3,34).



A Kolozs megyei Katasztrófavédelmi Bizottság (SCJU) határozata előírja, hogy az óvodákat és az iskolákat 14 napig bezárják, és kötelezővé válik az utcai maszkviselés. Minden étterem, kávézó belső terei, valamint a színházak és mozik szintén zárva tartanak a kéthetes periódus alatt. Ugyanez történik a játéktermekkel, diszkókkal és minden szórakoztató intézmény belső tereivel. Az egyetemek önmaguk döntenek arról, hogy milyen korlátozásokat vezetnek be.



Az életbe lépő szigorítások előírásakor a november 1-jére vonatkozó szabályzatot is kidolgozták,



mivel a Halottak Napjára különleges intézkedésekre van szükség: a temetőket látogató megemlékezőknek kivétel nélkül maszkot kell viselniük, és tiszteletben kell tartani a 2 méteres távolságot másoktól. A templomi szertartásokon való részvételkor minden hívő számára mintegy 4 négyzetméteres területet kell biztosítani. Ezek az előírások a teljes megyére vonatkoznak és a helyi hatóságok, valamint a temetőket adminisztráló polgármesteri hivatalok felelnek a megfelelő foganatosításukért.



Mircea Abrudean prefektus azt is elmondta, hogy az elmúlt 24 órában Kolozs megyében összesen 228 új fertőzöttet igazoltak; 35 beteget utaltak be az intenzív osztályra, ezek közül 34 a megyéből származik. Jelenleg 451 koronavírusos beteget kezelnek a kolozsvári kórházakban, ezek közül 397 Kolozs megyei lakos. Az újonnan megbetegedett koronavírusos fertőzöttek regisztrálásával Kolozsvár elérte a 3,36-os, Szászfenes a 3,38-as és Alsódetrehem a 3,04 ezrelékes értéket.



Az intézkedésekről minden érintett lakos RO-Alert figyelmeztetést kap október 22-én reggel 7és 9 óra között. (hírszerk.)







