Musta: legjobb lenne egy két-három hetes totális karantén

Virgil Musta szerint ahhoz, hogy elkerüljük az esetszámok további robbanásszerű növekedését, a legjobb lenne egy újabb, két-három hetes totális karantént bevezetni az országban. A temesvári Victor Babeş Fertőző Kórház orvosa ugyanakkor hozzátette: sajnos, mivel választási évben vagyunk, ezt a lépést a döntéshozók nem fogják megtenni. "Most választanunk kell majd, hogy kit tudunk megmenteni és kit nem" - fogalmazott.



Szigorúbb szabályozásokra és azok szigorúbb ellenőrzésére lenne szükség; hiába tiltjuk be a nagyszámú összejöveteleket, ha a kisebb bulik folytatódnak - nyilatkozta az orvos.



Az esetszám növekedéséhez az vezetett, hogy a szabályokat az emberek nem tartották be - szögezte le. Most abban a helyzetben vagyunk, hogy a kevésbé súlyos eseteket hazaküldjük, és reméljük, nem lesznek rosszabbul - magyarázta.



Az orvos azt is elmondta a News.ro-nak, hogy egy távorvoslási projekten dolgozik a koronavírusos betegek számára, akiknek állapotát közvetlen kontaktus nélkül lehetne követni. A gond, hogy ennek költségei lennének, de még nem sikerült beazonosítani a költségvetési forrásokat hozzá - mondta el Musta. (hotnews)

