Az iskolák bezárását érintő jogi keret kiegészítésére készül a kormány - jelentette be kedden Violeta Alexandru munkaügyi miniszter.



A szaktárca vezetője emlékeztetett, sürgősségi kormányrendelet szabályozza azokat az eseteket, amikor a járványügyi helyzet felmérése nyomán fertőzési gócot azonosítanak, ami az online oktatásra való áttérést teszi szükségessé. A kormány úgy tervezi módosítani a jogi keretet, hogy az más helyzetekre is előírjon a megyei vészhelyzeti bizottságok által meghozandó intézkedéseket - mondta Violeta Alexandru, amikor arról kérdezték, milyen megoldásai vannak a kormánynak azoknak a szülőknek a helyzetére, akik egyik napról a másikra értesülnek arról, hogy bezárnak az iskolák.



Leszögezte ugyanakkor: erre a jogszabályra is érvényes lesz, ami minden törvényre vonatkozik, éspedig hogy visszamenőleg nem lehet alkalmazni. (agerpres)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!