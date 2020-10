Hová tűnt el a kolozsvári híd utcában elhelyezett többnyelvű tábla?

Kedden Talpas Botod, a Kolozs megyei RMDSZ által második helyen rangsorolt parlamenti képviselő-jelölt arra hívta fel a figyelmet közösségi oldalán, hogy nyomtalanul eltűnt az általa hétvégén lefotózott többnyelvű tábla a kolozsvári Híd (Ferdinánd) utcából, amelyet szombaton este helyezett ki az önkormányzat és így mindössze vasárnap volt látható.



Az öt nyelven feliratozott tábla jelölte a régi városfal nyomvonalát és a Híd utcai városkapu egykori helyét. Most azonban 24 órát se tartott, térkőt helyeztek el a helyébe.





Forrás: Talpas Boton Facebook-oldala

Az eset attól is figyelemreméltó, mert Kolozsváron legutóbb épp egy olyan tábla miatt szólaltak fel az RMDSZ politikusai, amely csak egy nyelven, románul emlékezett meg a Nagyvárad–Kolozsvár vasútvonal 150 évvel ezelőtti megépítéséről . Most pedig Kolozsvár végre egy multikulturalitásra hajazó táblát helyezett ki. Mint ismeretes az egynyelvű tábla kapcsán ismét szóba került a helyi magyar közösség régi sérelme is, miszerint a(CFR) kolozsvári regionális kirendeltség egy másik emlékplaketten a magyar és szász állomásfőnökök neveit ismeretlenként tüntették fel. A friss sérelem kapcsán pedigparlamenti képviselő ésEP-képviselő arra kérték a kolozsvári CFR-t, hogy magyarul is tegyék ki a táblát, illetve a vasútállomásfőnökök neveinek ügyében is lépéseket szorgalmaztak.A vasútállomásfőnökök táblája pont olyan nyomtalanul tűnt el miután a magyar és a román közösség 2015-ben felháborodását fejezte ki, mint most ez a többnyelvű tábla. Most azonban se felháborodás, sem diszkrimináció nem érte egyik közösség tagjait sem, mégis nyoma veszett. Adódik tehát a kérdés, mi történhetett?Mint Talpas Botond az önkormányzattól később megtudta, a többnyelvű táblát azért kellett a városházának felszednie, mert helyesírási hibákat észleltek rajta, azaz elírták a francia és német feliratot. Miután ezeket javítják, azaz a részből készült többnyelvű táblát beolvasztják, a javítást követően pedig ismét formába öntik, az önkormányzat szerint két hét múlva már visszahelyezik eredeti helyére.