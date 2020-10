Nagyon készülnek az úzvölgyi temetőbe a román szélsőségesek

Újabb felhívást tett közzé a Facebookon Mihai Marin Târnoveanu, a Calea Neamului Egyesület elnöke, amelyben a közelgő román hadsereg napjára hívja fel ismét a figyelmet: október 25-én 16 órára hívta össze a szimpatizánsokat. Terveik szerint a tavalyihoz hasonlóan ismét kimennek majd a katonatemetőben nyugvó román hősök keresztjeihez, ahol tiszteletük jeléül meghajolnak előttük.



A felhívásban most azt írja, hogy az RMDSZ és a megyét vezető elöljáróik célja mindig is azt volt, hogy ledöntsék a temetőben felállított román hősök keresztjeit. Most pedig, hogy az ítélőtábla is kimondta, hogy a temető Csíkszentmártonhoz tartozik és nem Dormánfalvához, ezt meg is tudják valósítani, hacsak ők "nem állnak a buldózerek útjába" - állítja. (Járványügyi óvintézkedésekről nem esik szó a bejegyzésében.)







Mint korábban megírtuk, Csíkszentmárton önkormányzata jogerősen pert nyert Dormánfalvával szemben, tehát az ítélőtábla is kimondta: az úzvölgyi katonatemető és a magyar hadsereg által a második világháború idején épített egykori kaszárnyák területe törvényesen is a Hargita megyei településhez tartozik. (hírszerk.)

