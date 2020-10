Sepsiszentgyörgyi tesztelési szakember: jelentősen megnőtt a nagy vírusmennyiséggel rendelkező minták aránya

Fejér Szilárd, a sepsiszentgyörgyi Pro Vitam klinika laborvezetője egy újabb Facebook-bejegyzésben számolt a tesztelési tapasztalatokról. Mint kiemeli, a tesztelés akkor hatékony, ha a tesztelt személy a lehető legrövidebb időn belül megkapja az eredményt, és addig is elkülöníti magát. Mivel a vírus egyre jobban elterjedt a legtöbb megyében, a fokozott figyelem nagyon fontos lenne. Mint írja, szerdán 30% fölött volt a pozitivitási arány a laboratóriumukban, és 115 pozitív mintájuk volt, ennek csaknem fele Kovászna megyéből, és ez abszolút rekord számukra a járvány kezdete óta.



"Sokan nem így csinálják, eljönnek mintavételre, aztán mennek a dolgukra, napközben ennek-annak akarva-akaratlanul továbbadják a vírust, aztán ha másnapra kiderül, hogy fertőzöttek, akkor vonulnak karanténba. A gond az, hogy nagyon le vannak terhelve a közegészségügyi hatóságok, és tudok olyan páciensről, akit mintavétel után 2-3 nappal értesítettek csak a pozitív teszteredményről. Ha addig az ilyen személy karanténban volt, akkor ez nem túl nagy gond, de nem mindig ez a helyzet" - írja.



"Az esetszámok növekedésével megfigyeltük, hogy egyre több az olyan páciens, akinek csak úgy hemzsegnek a vírusok a mintájában. A megfertőződés után 5-7 nappal robbanásszerűen megnő a vírus mennyisége a fertőzött személy nyálkahártyáján, ez köztudott dolog, de minket is meglepett, hogy az utóbbi hónapban milyen sok valószínűsíthetően iszonyatosan fertőző személy jön tesztelésre - a pozitív eredmények között is jelentősen megnőtt a nagy vírusmennyiséggel rendelkező minták aránya. Rá is állítottam a kollégákat egy mélyebb adatelemzésre. Köztes tanulság addig is, hogy mindenki, aki tesztelésre jön, bármilyen célból, otthoni izolációban kellene kivárja a teszteredményt. És tessék helyesen viselni azt a fránya maszkot" - teszi még hozzá.







Dr. Fejér Szilárd vegyész, tudományos kutató, az orvosi analíziseket végző laboratórium vezetője Cambridge-ben doktorált, egyik fő kutatási területe a vírusok modellezése. Vele készült interjúnk itt olvasható. (hírszerk.)

