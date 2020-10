Újabb szomorú rekord: közelítünk a napi 5 ezres esetszámhoz

4848 újabb esetet jelentettek be a hatóságok szerdán, ami rekordnak számít a járvány kitörése óta. Ugyancsak rekord az elvégzett tesztek száma is: 37.025 személyt teszteltek le. A halálesetek száma 69 volt az elmúlt 24 órában, és jelenleg 766 személyt kezelnek az intenzív terápiás részlegeken, miközben összesen 10.250 ember van kórházban fertőzés miatt.



Ezzel együtt országosan 6065-re emelkedett a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma.A halálos áldozatok közül tíz személy 50 és 59 év közötti, tizennyolc 60 és 69 év közötti, tizennyolc 70 és 79 év közötti volt, huszonhárom beteg életkora pedig meghaladta a 80 évet.



A 69 elhalálozott személy közül 65 más betegségekben is szenvedett, négynek nem voltak nyilvántartott társbetegségei.



Megyék szintjén az új esetszámok így alakultak: Arad - 132, Fehér - 170, Bihar -126, Brassó - 127, Kolozs - 343, Kovászna - 37, Hargita - 97, Máramaros - 63, Maros - 234, Szatmár - 64, Szilágy - 145, Temes - 176, Bukarest - 650.



