Összeférhetetlenség miatt nem igazolta a bíróság Nagybánya és Zilah RMDSZ-es alpolgármesterének mandátumát

Korábbi összeférhetetlenségi ügyeik miatt nem igazolta a bíróság Vida Noémi, Nagybánya alpolgármestere és Fazakas Miklós, Zilah alpolgármestere szeptember végén szerzett önkormányzati képviselői mandátumát - írja a Krónika.



Amint közölte: noha mind Vida Noémi, mind pedig Fazakas Miklós az RMDSZ polgármesterjelöltjeiként vett részt a választásokon, megtörténhet, hogy önkormányzati képviselőként sem folytathatják a munkát. Mindketten fellebbeztek a bírósági határozat ellen.



Vida Noémi esetében az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) 2015-ben állapította meg, hogy 2008 és 2015 között egy időben volt önkormányzati képviselő és egy olyan cég társtulajdonosa és ügyvezetője, amely szerződésben állt az önkormányzattal.



Vida Noémi ezt korábban úgy magyarázta, hogy 2008-ban az RMDSZ meg akarta menteni a Gutinmelléki Friss Újságot, és egy céget hozott létre, amelynek ő lett az ügyvezetője. A cég 2008 februárjában meghosszabbított egy korábbi szerződést a polgármesteri hivatallal arról, hogy a lapban megjelentetik a hivatal közérdekű közleményeit. Vida Noémit négy hónappal később választották önkormányzati képviselővé, és az ANI szerint le kellett volna mondania a javadalmazás nélküli cégvezetői tisztségéről. A Friss Újságot így sem sikerült életben tartani, a lap 2009 januárjában megszűnt.



Az ANI Vida Noémi 2020-as jelöltségét is megtámadta, de az alpolgármester megfellebbezte a határozatot, és megnyerte a pert. A Krónika arról is beszámolt, hogy Catalin Chereches megválasztott polgármester korábbi bejelentése ellenére nem biztos még, hogy nem jut alpolgármesteri hely az RMDSZ jelöltjének Nagybányán.



Fazakas Miklós zilahi alpolgármester esetében az ANI azt kifogásolta, hogy 2012. július 23. és augusztus 28. között egyszerre töltötte be az alpolgármesteri tisztséget, és képviselte a várost a helyi közszállítási vállalat vezetőtanácsában.



Az alpolgármester a Krónikának elmondta: a helyi tömegközlekedési vállalat igazgatótanácsának két ülésén vett részt, ezért semmilyen javadalmazásban nem részesült, sőt később, amikor kiderült, hogy nem viselheti mindkét tisztséget, az önkormányzat is a fizetése öt százalékának a megvonásával büntette. Ráadásul 2017 óta már nem is tilos az ilyen tisztségeknek a halmozása.



Fazakas Miklós elmondta, a zilahi önkormányzatban az RMDSZ három képviselője képezi a mérleg nyelvét a Szociáldemokrata Párt (PSD) és a jobboldali pártok között. A PSD 9, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) 5, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) 4 mandátumot szerzett. Úgy vélte: ha bejut a tanácsba, egész biztos, hogy ismét alpolgármesterré választják, hiszen erről megállapodás született a PSD-vel. (krónika/mti)



Nyitókép: Vida Noémi/nagybanya.ro

