Désen is piros forgatókönyvre térnek át péntektől

A Kolozs megyei Désen is életbe lép péntektől a piros forgatókönyv, jelentette be szerdán Mircea Abrudean prefektus. Ezzel a város csatlakozik azon települések sorához, ahol csütörtöktől lesznek érvényben ezek a szigorítások, így Kolozsvár, Szászfenes és Alsódetrehem. Az intézkedések magukban foglalják az iskolák bezárását és online oktatásra való áttérést, a beltéri étel- és italkiszolgálás korlátozását, a mozik, színházak, előadótermek, játéktermek bezárását, kötelező szabadtéri maszkviselést. Désen a fertőzöttségi arány elérte a 3,27-et.



Kolozs megyében piros zónának számít még Szamosújvár, Kackó, Szék, Kalotaszentkirály, Tordaszentlászló és Székelyjó is, de a megye szintjén is közelit az érték a 3 ezrelékhez: szerdán már 2,8 volt. (hírszerk.)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!