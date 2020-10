Ezt nyilatkozta az egészségügyi miniszter Kolozsváron

Marosvásárhelyen és Kolozsváron tett látogatást október 21-én Nelu Tataru, egészségügyi miniszter. A koronavírusos betegek számára fenntartott kórházak megtekintése után az egészségügyi tárca vezetője a sajtónak is nyilatkozott. Íme a legfontosabb témák, amelyeket érintett:



1. A tünetmentes betegeknek ezután nem kell 48 órát a kórházban tölteniük



A kormány a holnapi nap folyamán adja ki azt a sürgősségi rendeletet, amelynek értelmében azok a koronavírusos betegek, akiknél a fertőzés tünetmentes vagy enyhe formájú, otthoni kezelésben részesülnek, és nem szükséges a kórházi beutalásuk – jelentette be a miniszter.



Nelu Tătaru közölte, hogy a kormány csütörtökön elfogadja a tünetmentes covidos betegek otthoni kezelésének sürgősségi rendeletét. Tătaru kifejtette, hogy ezeket az embereket a háziorvosok és a hatóságok figyelemmel kísérik az elkülönítés egész időszaka alatt, egyrészt azért, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy tiszteletben tartják az előírt kéthetes időszakot, másrészt azért, hogy ha esetleg súlyosabb tüneteket produkálna a beteg, akkor hozzák meg a megfelelő intézkedéseket.



A sürgősségi rendelet módosítja a karanténról szóló 136. törvényt, amely előírja, hogy minden igazolt fertőzöttnek a teszteredmény regisztrálása után 48 órát kórházban kell töltenie, és csak ezt követően folytathatja otthon a tüneti kezelést. Ezzel az intézkedéssel a kormány megpróbálja csökkenteni a COVID-19 betegek számát a kórházakban.



2. Romániának napi 35 ezer tesztre van kapacitása



Szerdán az egészségügyi tárca vezetője újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy jelenleg Romániának napi 35 ezer koronavírusteszt feldolgozására van kapacitásuk jelenleg, viszont a növekedésre lehet számítani.



A miniszter jelezte, hogy korábban felkérte az ország 143 tesztelőközpontját, hogy optimizálják a tesztelési kapacitásukat, amely eljárás folyamatban van.



„Jelen pillanatban a tesztelési kapacitás változó, függ a levett minták számától, illetve a munka megszervezésétől is (például hogy dolgozik-e több váltásban a személyzet). Jelenleg napi 35 ezer teszt feldolgozására van lehetőség, és ez a szám a munka szervezésének függvényében növekedhet” – jelentette ki.



3. Kolozsváron van az ország legjobb Covid-19 kórháza



Az egészségügyi miniszter kolozsvári látogatása során elmondta, hogy különböző kritériumok mentén folyamatosan végeznek az országban felméréseket, és azok eredménye szerint a kolozsvári járványkórház a legjobb Covid-19 kórház, amelyben jelentős szerepük van az ott dolgozóknak. (hírszerk.)



