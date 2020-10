Jogerősen felmentették Ráduly Róbertet és Szőke Domokost a korrupciós vádak alól

A Marosvásárhelyi Táblabíróság szerdán jogerősen felmentette a romániai korrupcióellenes ügyészség (DNA) vádjai alól Ráduly Róbertet, Csíkszereda polgármesterét és Szőke Domokost, Csíkszereda alpolgármesterét.



Az ítélet kivonatát a romániai bíróságok portálján tették közzé. A táblabíróság megalapozatlannak tartotta és elutasította a DNA fellebbezését a hasonló első fokú ítélet ellen.



Ráduly Róbertet 2015 júniusban a DNA háromrendbeli hivatali visszaéléssel és összeférhetetlenséggel, Szőke Domokost pedig négyrendbeli hivatali visszaéléssel és okirat-hamisításra való felbujtással vádolta meg.





... és akkor öt és fél év után, 2020 október 21. egy szerdai napon, megjött a jó hír Vásárhelyről:



Közzétette: Domokos Szőke – 2020. október 21., szerda

Perüket a DNA kérésére a területileg illetékes Hargita Megyei Törvényszékről a Maros megyeire helyezték át. A Maros Megyei Törvényszék tavaly októberben mindkét vádlottat valamennyi vádpontban felmentette. Ezt az ítéletet tette jogerőssé szerdán a táblabíróság.A csíkszeredai városházán és az elöljárók lakásán 2015. április 29-én tartott házkutatást a DNA. A vádhatóság akkor őrizetbe is vette Ráduly Róbertet és Szőke Domokost, később pedig a bíróság két hónapig házi őrizetben tartotta őket, és eltiltotta hivataluk gyakorlásától.Az ügyészségi akció napján mind az Agerpres, mind a Mediafax hírügynökség a nyomozáshoz közel álló ügyészségi forrásokra hivatkozva a gyanúsítások hosszú listáját közölte. A kiszivárogtatott pontok közül a legsúlyosabb az volt, hogy Ráduly Róbert havi tízezer eurónak megfelelő csúszópénzt fogadott el a városi parkolórendszert működtető cégtől. A gyanúsításnak ez a pontja már az egy nappal később kibocsátott hivatalos DNA-közleményben sem szerepelt.Tovább apadt azonban a felróható ügyek száma a 2015 júniusi vádemelésig. Ebben az állt, hogy Ráduly azáltal követett el hivatali visszaélést, hogy a műemlékvédelmi előírásokat figyelmen kívül hagyva bocsátott ki építési engedélyt a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem csíkszeredai épületének a hőszigetelésére és felújítására. A műemlékvédelmi láttamozást az tette szükségessé, hogy az épület közelében egy ortodox templom is működik. Ezért károsult félként Hargita és Kovászna Ortodox Püspökségét is bevették a perbe. Az intézkedés ellen maga a püspök is tiltakozott.A vádpontok között az is szerepelt, hogy a polgármester és az alpolgármester is egy-egy alkalommal magáncélra használta a polgármesteri hivatal gépkocsiját.Szőke Domokos alpolgármester az MTI-nek elmondta: bízott abban, hogy a bíróság elutasítja a vádakat, de az öt és fél év alatt, míg a per zajlott szép lassan hozzászokott ahhoz, hogy bármi megtörténhet. Megjegyezte: 11 hónapig el volt tiltva hivatala gyakorlásától, és nagyon sokat jelentett számára, hogy elsősorban ebben az időszakban az emberek kifejezték szolidaritásukat. Hozzátette: ezért hálával tartozik nekik.Ráduly Róbert a vádemelés után lemondott tisztségéről, de 2016-ban újabb mandátumot nyert. A politikust négyszer választották Csíkszereda polgármesterévé, az ez év tavaszán tartott előválasztáson azonban alulmaradt Korodi Attilával szemben, így a szeptemberi önkormányzati választásokon Korodit választották polgármesterré a közel 40 ezer lakosú, 81,5 százalékban magyarok által lakott székelyföldi városban. (