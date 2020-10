Johannis: az egészségügyi válság miatt is fontos, hogy decemberben megtartsuk a választásokat

Klaus Johannis szerdai sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy bár a járvány nem múlt el, a parlamenti választásokat december 6-án meg kell tartani, amelyet már törvény által meghatároztak.



Állítása szerint egyes politikusok azzal érvelnek, hogy a választásokat el kellene halasztani a járvány miatt: szerinte ez nem helyes irány, mivel a parlamenti választások egyrészt önmagukban is fontosak, másrészt ez az egyetlen lehetőség, hogy az országnak törvényes és demokratikus törvényhozói képviselete legyen.



Így nem kellene elhalasztani a választásokat csak azért, hogy egyik vagy másik párt jobban felkészülhessen: a meghatározott időpont a jelenlegi egészségügyi válság kezelésében is alapvető, mint ahogy majd a pandémia utáni újraépítésben is jelentős szerepe lesz.



Johannis szerint a PSD-s többség többé nem legitim, és nem a román polgárok akaratát képviseli: a járvány elleni hatékony fellépésben folyamatosan akadályként jelent meg, illetve olyan populista törvényeket szavaztak meg, amelyek Romániát az utóbbi 30 évben nem tapasztalt gazdasági válságba taszítanák.



Elmondta, hogy a jelenlegi járványügyi helyzet aggasztó, viszont nem fog megszűnni januárig vagy márciusig, mint ahogyan egyesek hamisan állítják, a választások halasztása mellett érvelve. „A parlamenti mandátumok le fognak járni december 20-án. Ez után az időpont után a képviselők csak egyszerű törvényekről szavazhatnak, de nem alkothatnak organikus törvényeket” – jelentette ki, hozzátéve, hogy Románia számára katasztrofális lenne, ha nem lenne működőkepés parlamentje. Ennek értelmében, éppen az egészségügyi válság miatt kell mindent megtenni, hogy az országnak legyen egy hatékony parlamentje.



Állítása szerint a szavazás folyamata nem jelent nagy problémát, ugyanakkor a választási kampány fokozott figyelmet igényel. Ezért szigorított eljárásokat dolgoztak ki, hogy csökkentsék a megfertőződésnek való kitettséget.



Az államelnök szerint ebben a helyzetben nagy előnyt jelent, hogy egy digitális korban élünk, amely megengedi a jelölteknek, hogy az online térben mutassák be elképzeléseiket. Ezt előnybe kell részesíteni, mivel biztonságosabbak a virtuális térben zajló választási kampányok.



„Egyértelmű, hogy szóba sem jöhetnek a tömegesemények, a találkozók, és felszólítom a hatóságokat, hogy legyenek résen” – jelentette ki Johannis, hozzátéve, hogy minden szabályellenességet azonnal szankcionálni kell.



„Meggyőződésem, hogy az intézkedések betartásával lehet egy aktív demokratikus életünk” – mondta. (hírszerk.)



