Életük végéig rektorok maradhatnak az egyetemek vezetői?

Az egyetemi rektorok, egy szerdán megszavazott törvénytervezetbe beszúrt kiegészítése szerint, akár életük végéig megőrizhetik a pozíciójukat – írja az Edupedu.ro.



A jogszabály-módosítás az oktatási törvényt írja felül, és döntő házként szavazta meg a szenátus .



A törvénykiegészítést Tit-Liviu Brăiloiu, PSD-s képviselő nyújtotta be, viszont eredetileg a katonai iskolai képzésre vonatkozott, ami szerint a középiskolai katonai oktatási intézmények kapitánya – akiknek rektori ragjuk van – 4 évnyi mandátum után is újra kinevezhetőek maradnak.



A 2011-es oktatási törvény a rektori mandátumot szigorúan egyszer megismételhetőként határozta meg, majd a Victor Ponta-kormány módosította 2014-ben, így lehetővé vált, hogy az egyetemek vezetői számára, akik felfüggesztik a rektori mandátumukat, ismét indulhassanak a pozícióért: így lényegében három mandátumot tölthetett be egy rektor, azaz háromszor négy évet.



A jelenlegi törvénykiegészítés szerint immár fel sem kell függeszteniük a mandátumukat, hogy továbbra is választhatóak maradjanak.



A kiegészítés szerint a törvénytervezetet a 2020/79-es Sürgősségi Kormányrendelet módosítja, amely az oktatási törvény kiegészítése és módosítása (PLX 306/2020).



Ellenben az említett kormányrendeletnek csak a középiskolai katonai oktatásra kellene vonatkoznia és nem az egyetemekre.



Vlad Alexandrescu USR szenátor a közösségi médián hívta fela figyelmet a törvénymódosítás utolsó pillanatban történt változtatására, és felkérte Klaus Johannist, hogy ne hirdesse ki, hanem küldje vissza a parlamentbe. (edupedu.ro)



