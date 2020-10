Új nap, újabb rekord: 4902 eset és 98 halott

Az elmúlt 24 órában 98 rekord számú elhalálozást esetet jelentettek, ugyanakkor a tegnapi rekord után ismét feljebb kúszott az esetszám is: 4902 új fertőzöttet találtak. Mindeközben 778 beteg van intenzív terápiás kezelésen és összesen 10.354 személyt kezelnek kórházban COVID-19-cel. Kolozs megye pedig ma belépett azon megyék sorába, amely átlépte a 3 ezrelékes fertőzési értéket. Az elmúlt napban elvégzett tesztek száma 34.466 volt.



Ugyanakkor Bukarestben is csütörtökön jelentették az eddigi legtöbb esetet: 804-et, amit Kolozs megye követ 338-cal. További megyei adatok: Bihar - 127, Brassó - 137, Hargita - 121, Maros - 151, Kovászna - 40, további részletek a térképen.





Kolozs megyében egyébként tegnap is 300 fölötti esetszám volt, az akkori 343-hoz képest a mai még enyhén csökkent is. Ezzel együtt a megye most már nem ússza meg, hogy piros zóna legyen. A legnagyobb fertőzési rátát felmutató megyék tehát Fehér - 3,37, Bukarest - 3,31, és a helyzet

aggasztó Hargita megyében is, ahol elérte a 2,97-et