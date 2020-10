A kórházak irodai személyzete is veszélyességi pótlékot követel

Az egészségügyi intézmények irodai, illetve kisegítő személyzetének szakszervezeti képviselői tüntettek csütörtökön az egészségügyi minisztérium épülete előtt: az orvosokéhoz és az ápolókéhoz hasonló béremelést és veszélyességi pótlékot követelnek a koronavírus-járvány miatt megemelkedett fertőzésveszélyre hivatkozva.



Az orvosok és asszisztensek fizetését már két éve a közalkalmazotti bértörvényben 2022-re előirányzott szintre emelték, a fertőzöttekkel közvetlen kapcsolatba kerülő egészségügyi dolgozóknak pedig a rendkívüli állapot, illetve veszélyhelyzet idején havi 2500 lejes veszélyességi pótlék is jár. Ugyancsak veszélyességi pótlékot kapnak a vészhelyzet ideje alatt a tanárok és az iskolai személyzet is.



Az ismét erőre kapott járvány miatti fokozott megterhelés, a kórházak átszervezése és az alkalmazottak áthelyezése egyre több elégedetlenséget szül az egészségügyi rendszerben. A hírtelevíziók által megszólaltatott járványügyi szakemberek ugyanakkor a hatóságok határozottabb fellépését, az óvintézkedések betartatását is sürgetik, és azt hangoztatják, hogy a szigorúbb korlátozásokkal nem kell megvárni a lakosság három ezrelékének megfertőzését, mert bebizonyosodott, hogy a Covid-kórházak már tele vannak, mire egy-egy adott településen elérik ezt a küszöbértéket. (mti)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!