Egyestemisták és iskolai orvosok segítenek Kolozsváron a járvány elleni küzdelemben

A kolozsvári Iuliu Haţieganu Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetem 120 diákja, valamint 15 iskolai orvos is besegít mostantól, így remélhetőleg sikerül felgyorsítani a munkát a Kolozs Megyei Közegészségügyi Hatóságnál (DSP). Többen panaszkodtak ugyanis arra, hogy a hatóság csak nagyon későn, napokkal, vagy akár egy héttel később reagál a bejelentésekre. Ez elsősorban az epidemiológiai vizsgálatokra vonatkozik, az elégedetlen lakosok ugyanis azt kifogásolják, hogy a fertőzöttek és ezek kontaktjai nagyon sokáig kell várjanak arra, hogy a közegészségügyi hatóság felvegye velük a kapcsolatot.



Mihai Moisescu, a Kolozs Megyei Közgészségügyi Hatóság vezetője ezzel kapcsolatban elmondta, "riasztó mértékben" növekedett az elmúlt pár napban a pácienseik száma, ezért nem bírták az iramot a szakembereik. Hangot adott ugyanakkor abbéli reményének, hogy a 15 iskolai orvos és a közel 120 orvostanhallgató közreműködése révén felgyorsul majd az eljárás. Kifejtette: a diákok közül kb. 100 nemrég kezdte az egyetemet, így őket be is kell tanítaniuk. A felsőbb évfolyamok hallgatói viszont akár önállóan is végezhetnek epidemiológiai ankétokat, persze, szakorvosi felügyelet mellett.



A kolozsvári orvosi egyetem alábbi közleménye szerint a diákjaik ezzel párhuzamosan vérplazmaadási kampányt is szerveznek az új koronavírussal fertőzött páciensek kezelése érdekében.



"A kolozsvári Iuliu Haţieganu Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetem diákjai két kezdeményezésben is részt vesznek. A leendő orvosok csatlakoztak a Kolozs megyei DSP keretében tevékenykedő önkéntes csapathoz, de ezzel párhuzamosan plazmaadási kampányt is szerveznek a válságos állapotban levő kovidos páciensek kezelésér.



Naponta megközelítőleg 120 diák dolgozik, többek között segítséget nyújtanak a járványtani vizsgálatokban és a karanténkötelezettséget elrendelő eljárás folyamatában.



Az Adj plazmát, légy hős! elnevezésű kampány a kolozsvári regionális vértranszfúziós központ támogatásával zajlik.



A kampány keretében november 2-a és 6-a között 7.30 és 13.30 között véradásra várnak a központban minden COVID-19-ből kigyógyult személyt, akinek egészségi állapota ezt lehetővé teszi, és segíteni akar a súlyos állapotban levő pácienseken." (szabadsag.ro, (agerpres), hírszerk)



Fotó: Realitatea de Cluj

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!