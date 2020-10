A PSD félreállítja a Dragnea-korszak meghatározó politikusait, helyettük ismert orvosokat indít a választáson

A legnagyobb parlamenti frakcióval rendelkező, tavaly óta ellenzékbe vonult Szociáldemokrata Párt (PSD) félreállítja a korrupcióért bebörtönzött Liviu Dragnea volt pártelnök idején meghatározó szerepet játszott politikusait, többek között Viorica Dăncilă volt miniszterelnököt sem jelöli befutó helyen a december 6-i parlamenti választásokon - írta csütörtökön a Hotnews.ro hírportál.



Csütörtökön, azaz ma jár le egyébként a jelöltállítás határideje, és a portál szerint a párt utolsó miniszterelnökén és államfő-jelöltjén kívül Florin Iordache volt igazságügyi miniszter, Șerban Nicolae volt szenátusi frakcióvezető, Camen Dan volt belügyminiszter, Ecaterina Andronescu, illetve Liviu Pop volt oktatási miniszterek és a PSD több más közismert politikusa is búcsút mondhat a parlamenti mandátumnak. A Hotnews szerint egyrészt leszámolásról, másrészt arculatváltásról van szó: az új pártvezetés azoktól próbál megszabadulni, akik miatt jobboldali ellenfelei a korrupt politikusok védelmezőjeként bélyegezték meg a PSD-t.



Marcel Ciolacu pártelnök szerint a PSD képviselői és szenátori jelöltlistáin egyetlen bűnvádi eljárás alatt álló politikus sem szerepel. A szociáldemokrata pártelnök szerint azok kerültek fel a jelöltlistákra, akik egyrészt élvezik saját területi szervezetük támogatását, másrészt megfelelnek a PSD feddhetetlenségi és hozzáértési feltételeinek.



A szakmaiságot előtérbe helyező arculatváltás jeleként a PSD több megyében is a koronavírus-járvány kapcsán is reflektorfénybe került, nagy tekintélynek örvendő orvosokat tett a jelöltlisták élére: Bukarestben a Romániát az egészségügyi világszervezetben képviselő Alexandru Rafila professzor vezeti a PSD képviselőházi jelöltlistáját, a szenátusi listán pedig - Gabriela Firea leköszönő bukaresti főpolgármester után - a második helyen Adrian Streinu-Cercel, a fővárosi járványkórház igazgatója szerepel. Maros megyében Leonard Azamfirei, az orvosi és gyógyszerészeti egyetem rektora vezeti a PSD szenátori jelöltlistáját.



A PSD 2016-ban az érvényes voksok több mint 45 százalékával nyerte meg a parlamenti választásokat. A tavalyi európai parlamenti választásokon a szociáldemokraták támogatottsága 22 százalékra esett vissza, és az idén szeptemberben megrendezett önkormányzati választásokon a megyei jelöltlistákra leadott voksok 23 százalékát szerezte meg, mintegy hét százalékkal kevesebbet, mint a parlamenti választások megnyerésére is legesélyesebbnek tartott, tavaly óta kisebbségben kormányzó jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL). (MTI)



Nyitókép: Marcel Ciolacu, a PSD elnöke. Forrás: Facebook

