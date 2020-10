Ferencz-Salamon Alpár lett a Pedagógusok Házának igazgatója

Burus-Siklódi Botond nyugalmazott igazgató átadta a kollégák jelenlétében a Pedagógusok Háza vezetésének stafétáját, Ferencz-Salamon Alpárnak, aki korábban a csíkszeredai József Attila Általanos Iskola vezetőjeként, azt megelőzően pedig Hargita megye főtanfelügyelőjeként is tevékenykedett.



Burus Siklódi Botond megköszönte kollégáinak a sok éves, évtizedes munkát, és határozott bizalmát fejezte ki annak kapcsán, hogy Erdély legnagyobb magyar pedagógusi továbbképző központja, az Apáczai Csere János Pedagógusok Háza az új igazgató irányításával megőrzi hiánypótló szerepét a romániai magyar közoktatás fejlesztése terén.



Ferencz-Salamon Alpár kinevezett igazgató megköszönte a leköszönő intézményvezető bizalmát, és elmondta, hogy az elmúlt 30 esztendő Burus Siklódi Botondnak tulajdonítható eredményei arra kötelezik, hogy a csíkszeredai Pedagógusok Házát továbbra is a minőségi és korszerű pedagógusi továbbképzés szolgálatába tartsa meg, és programjaival, tevékenységeivel a 21. századi továbbképzési igényeknek megfelelően szolgálja a romániai magyar közoktatási rendszert.



Burus Siklódi Botond kémia–fizika szakos tanár a Babeş–Bolyai Tudományegyetemen szerzett tanári diplomát. 1983–1991 között a Maros megyei Dicsőszentmártoni Általános Iskolában tanított, majd tevékenységét Hargita megyében folytatta. Rövid időn belül Hargita megye oktatási szakembereinek élvonalában találjuk. A megyei pedagógusok háza igazgatójává nevezték ki. Itt álmodta és alkotta meg életművét, az Apáczai Csere János Pedagógusok Házát. Kitartó és hozzáértő munkájának eredménye a csapatépítés és a Ház teljes átalakítása, az itt folyó képzési és alkotómunka tartalmassá tétele” – mondta róla 2005-ben, az Ezüstgyopár-díj átadásakor Lászlófy Pál volt RMPSZ-elnök, aki szólt Burus-Siklódi Botond emberi értékeiről is: „A szakmai tudás, tájékozottság jellemző minden általa irányított területen. Munkabírása, pontossága közismert. Szolgálatra állította be életét, amelyet hivatástudattal teljesít”.(közlemény/hírszerk.)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!