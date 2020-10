Későn ugyan, de végre megszólalt a Kolozs megyei DSP a Kolozsvári Magyar Opera ügyében

Miután többen panaszkodtak a Kolozs Megyei Közegészségügyi Igazgatóság munkájára, mert a hatóság csak nagyon későn, napokkal, vagy éppenséggel egy héttel később reagál a fertőzések bejelentésére, a DSP csütörtökön nemcsak elfogadta a kolozsvári Iuliu Haţieganu Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetem 120 diákjának és 15 iskolai orvosának segítségét, de úgy tűnik a sajtóval való kommunikációján is változtatott.



A Transindex még két héttel ezelőtt kereste meg cikkünk megjelenésekor a DSP-t a Kolozsvári Magyar Opera kapcsán. Akkor arra voltunk kíváncsiak, hogy a hatóság a sajtóban megjelent 30 koronavírusos esetet igazolja, avagy cáfolja, illetve arra is, hogy milyen eljárást követnek a magyar operában kialakult gócpont ügyében. A hatóságot azonban sem telefonon, sem pedig e-mailes megkeresésünk során nem tudtuk megszólaltatni mindezidáig, mert egyszerűen nem értük el, nem válaszoltak a sajtó megkeresésére.



Nemcsak lapunk volt az egyetlen, aki a járvány gyorsuló terjedésekor azzal szembesült, hogy a hatóság elérhetetlen. Román sajtós kollégáink és politikusok panaszai mellett több koronavírusos kontakt és tüneteket észlelő személy is jelezte, hogy a kolozsvári DSP elérhetetlen. Sokan azt feltételezték, hogy a hatóság felkészületlensége és a kapacitáshiány okán, amit a humánerőforrás bővítése visszaigazolni látszik.



A Kolozsvári Magyar Opera ügye kapcsán azóta már több cikkünk megjelent. Viszont értékelve, hogy a hatóság úgy tűnik változtat a hozzáállásán, amire a válaszadás mellett az DSP-igazgató csütörtöki sajtóértekezlete és bejelentése is utal, ismertetjük az általuk október 13-ra visszautaló álláspontjukat is az ügy kapcsán. Hisz a változás nemcsak a sajtó munkáját segíti, hanem elsősorban a betegek szempontjából hangsúlyosan fontos, így támogatandó.



Mint írták, megkeresésünk időszakában a Kolozsvári Magyar Opera 26 alkalmazottja volt koronavírussal fertőzött. A Kolozs Megyei Közegészségügyi Igazgatóság ezt az azóta elvégzett járványügyi vizsgálatból állapította meg, illetve a Szép Gyula operaigazgató által leküldött személyzeti lista és hozzá tartozó személyi számok alapján.



Dr. Mihai Moisescu-Goia ügyvezető igazgató úr válasza azonban ennél már érdekesebb, hisz mint kiemelte, a DSP előzőleg nem végzett ellenőrzéseket arra nézve, hogy a Kolozsvári Magyar Opera betartja-e vagy sem a jogszabályi előírásokat. (Ez pedig Szép Gyula kijelentését igazolja vissza, miszerint, amennyiben az intézmény nem észlelt visszaélést, a hatóság sem fogja tudni utólag kideríteni, hogy történt-e ilyen – szerk. megj.) Mint az opera igazgatójától megtudták, a Kolozsvári Magyar Opera dolgozói közül csak 5-en tájékoztatták az intézményt az állapotukról. Az intézmény tevékenységét a járványügyi vizsgálatok idején (október 5-én – szerk. megj.)

már leállították.



Az ügy kapcsán tehát, annyi újdonsággal szolgáltak, hogy most már tudjuk, hogy a Kolozsvári Magyar Operában az eddig 25 és 30 közé tehető koronavírusos alkalmazottak száma hivatalosan 26. A Szép Gyula által – szintén a Transindexnek – nyilatkozott jelenleg 24 fertőzött pedig ebben a nézetben még reálisabbnak tűnik (tekintettel arra, hogy azóta új esetek és betegségből felgyógyult alkalmazottak is vannak). (hírszerk.)



A nyitókép bal felében Mihai Moisescu-Goia igazgató látható.



