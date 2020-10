Hargita megye elérte a 3-as küszöböt, Székelyudvarhelyen azonban már 8 ezrelékes a fertőzöttség

Az utóbbi 14 napban mért fertőzöttségi mutató Fehér megyében volt a legmagasabb, ezt Bukarest, majd Kolozs megye követi, Hargita megye pedig éppen az elmúlt napon érte el a 3 ezreléket. A megye prefektúrájának 48 óra alatt kell döntenie arról, hogy milyen intézkedéseket foganatosít a következő periódusban. Az alábbiakban a már nyilvános adatokat és intézkedéseket összegeztük.



Hargita megye viszonylatában 130 új koronavírus-fertőzést igazoltak az elmúlt 24 órában, és egy haláleset is történt. A 3-as határértékhez eddig is közel álló régió ezzel elérte az ezer lakosra jutó igazolt koronavírus-fertőzések számának azt a küszöbértékét az elmúlt két hét viszonylatában, amely szigorúbb intézkedések foganatosítását írja elő.



A Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS) pénteki adatai szerint az igazolt esetek száma összesen elérte a 2429-et a járvány kitörése óta. Egy újabb személy is elhunyt a járvány következtében, így 76-ra nőtt a vírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma.



Az új esetek mellett a már korábban igazolt fertőzöttek újratesztelése során Hargita megyében ezúttal 15 páciens esetében kaptak újabb pozitív eredményt – olvasható a központi Stratégiai Kommunikációs Csoport tájékoztatásában.



A megye kórházaiban: Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában, Gyergyószentmiklóson 269 beteg fekszik, további 821 kevésbé súlyos állapotú vagy tünetmentes beteg otthoni elkülönítésben van, illetve 53 pozitívan tesztelt személy várja, hogy kórházba utalják, vagy házi elkülönítésbe küldjék állapotának függvényében. A megye területén 1.118-an vannak otthoni karanténban.



A Székelyudvarhelyi Városi Kórház mai jelentése szerint az intézményben kezelt koronavírusos fertőzöttek száma 144-re emelkedett. Tegnap óta több beteg állapota súlyosbodott, így a kórházi ellátásra szoruló betegek mintegy 89%-a (128 személy) súlyos és középsúlyos állapotban van. Enyhébb tünetekkel 16 személyt kezelnek.



Az intenzív terápián továbbra is tíz személy fekszik, növekedett azonban a lélegeztetőgépre szoruló betegek száma. Jelenleg már 9 személy oxigénellátását biztosítják a speciális gépek.



A Hargita Megyei Prefektusi Hivatal mai közlése szerint Székelyudvarhelyen a fertőzöttségi arány elérte a 8-as értéket.



A megyei katasztrófavédelmi bizottság legújabb határozata értelmében a csütörtökön piros zónába sorolt települések tanintézményeivel együtt Hargita megye 154 iskolája, óvodája, napközije nem fogadhatja a gyerekeket és online forgatókönyv szerint oktat. Sárga forgatókönyv szerint, hibrid oktatási formát alkalmaz 175 tanintézmény, míg a diákok személyes jelenlétét teljes mértékben lehetővé tevő zöld forgatókönyvvel csupán 94 intézmény folytathatja tevékenységét.



A közelgő egyházi ünnepek (Mindenszentek és Halottak napja) fokozott óvintézkedéseket vezetnek be, amelyeknek betartását szigorúan ellenőrizni fogják. A templomokban kötelező betartani az érvényben lévő járványügyi szabályokat: fertőtleníteni belépéskor a kezet, orrot és szájat fedő maszkot viselni, személyenként kötelező a minimális 4 négyzetméter, illetve a személyek között 2 méteres távolság biztosítása – szabadtéri miséken, istentiszteleteken 1,5 méteres kell legyen ez a távolság.



A temetőkertekben is kötelező a maszkviselés, valamint a 2 méteres távolság tartása, ahogy a kegytárgyakat, gyertyákat, virágokat árusító üzletekben is. A temetőkbe tilos beengedni a köhögő, orrfolyós, tüsszögő, lázas személyeket. Külön útvonalat kell kijelölni a bejövő, illetve a kimenő forgalom számára, illetve jól látható helyre kell kifüggeszteni az érvényben lévő járványügyi szabályokat. A síroknál egyszerre nem tartózkodhat több mint 6 személy, ha azok nem egy háztartásban élnek. Zsúfoltság esetén, ha már nem betartható a személyek közötti 2 méteres távolság, a temetőkbe ideiglenesen fel kell függeszteni a belépést mindaddig, amíg csökken a bent lévő személyek száma – hívják fel a figyelmet a szigorító intézkedéseket tartalmazó közleményben.







