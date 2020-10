Megválasztották a Kovászna megyei önkormányzat alelnökeit, Grüman búcsúzik

A következő négy évben Henning László és Jakab István Barna töltik be Kovászna Megye Tanácsának alelnöki tisztségeit, a pénteki tanácsülésen továbbá megalakultak a szakbizottságok is - áll a hivatal által küldött közleményben.



Az RMDSZ frakció által nevesített alelnökjelölteket a testület egyöntetűen szavazta meg.



Henning László 1958-ban született, tanári pályafutását követően Kovászna megyei főtanfelügyelő-helyettesként dolgozott, ahol elsősorban gazdasági szakterületen tevékenykedett. A megyei önkormányzatnál 2008 óta tölti be az alelnöki tisztséget.



Jakab István Barna 1991-ben született, repülőmérnöki végzettséggel rendelkezik, a Brassó-Vidombáki Nemzetközi Repülőtér építésének egyik projektmenedzsere. Ezt megelőzően Hollandiában Európa legnagyobb légi irányítóközpontjánál, majd a Blue Air légitársaságnál dolgozott.



Az elmúlt négy évben Henning mellett Grüman Róbert töltötte be az alelnöki tisztséget.



A tanácsülésen megalakult a hat szakbizottság. A jogi bizottság elnöke Calinic Sabin, a gazdasági bizottság elnöke Ambrus József, a külügyi bizottság elnöke Grüman Róbert, a területrendezési és közigazgatási bizottság elnöke Dimény György, az oktatási bizottság elnöke Farkas Ferenc, az ifjúsági bizottság elnöke Kelemen Szilárd lett. (közlemény)



Nyitókép: Kelemen Lehel





