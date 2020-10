Úzvölgyébe készül a Calea Neamului szélsőséges szervezet a román hadsereg napja alkalmából

Október 25-e a román hadsereg napja. Ebből az alkalomból szinte minden nagyobb városban fölvonul a katonaság, koszorúkat helyeznek el a hősök emlékműveinél, és ágyúszóval majd tüzijátékkal emlékeznek a háborúban elhunyt hősökre. A hivatalos rendezvények mellett a nap alkalmat szolgáltat arra, hogy a szélsőséges szervezetek ismét színre lépjenek: Mihai Târnoveanu, a Calea Neamului Egyesület elnöke korábban bejelentette, hogy vasárnap minden lelkes román patriótának az úzvölgyi temetőben a helye, a román katonák emlékművénél. Târnoveanu Facebook-oldalán több lelkesítő posztot szentelt a tervezett ünneplésnek. Nemcsak a hazafias érzelmű civileket, hanem a veteránokat és az ortodox papságot is megszólította annak érdekében, hogy minél nagyobb számú emlékező és ünneplő gyűljön össze a vitatott körülmények között felálított kereszteknél.





Legutóbbi bejegyzése azonban már arról tudósít, hogy lépett a Hargita Megyei Tanácsnak az elnöke,is, aki a járványhelyzetre hivatkozva arra kéri a Bákó megyei hatóságokat, hogy ne engedélyezzék az úzvölgyi gyülekezést. Borboly is nyilvánosságra hozta levelét Facebook-oldalán, amellyel a szomszédos Bákó Megye Tanácsához fordult azért, „hogy a román hadsereg napja alkalmából szervezett tömeges rendezvényeket ne engedélyezzék, és értesítsék a helyi önkormányzatokat is, hogy ugyanígy járjanak el”.Borboly a Hadügy Minisztérium döntésére hivatkozik levelében, ugyanistárcavezető hivatalos közleményben részletezte, hogy úgy az október 25-i, mint valószínűleg a december 1-i rendezvények kis létszámúak és visszafogottak lesznek, hogy kizárják a járvány terjesztésének a veszélyét.Mihai Târnoveanu, a Calea Neamului vezetője újabb bejegyzésben reagált Borboly felkérésére, írván, hogy bizony-bizony a Székely Autonómia Napjára tervezett rendezvényekről nem szól a megyei tanácselnök levele, annak ellenére, hogy a két székely megye lakossága is éppen október 25-én kívánja felhívni a figyelmet az önrendelkezés fontosságára.Október utolsó vasárnapján ugyanis immár sokadszor emlékeznek meg Székelyföld történelmi autonómiájáról, és őrtüzek gyújtásával jelzik a világnak, hogy a székelység nem mond le az önrendelkezés jogáról, Székelyföld területi autonómiájának követeléséről. A rendezvényt hagyományosan a Székely Nemzeti Tanács szervezi, éselnök audvarhelyi polgármesterrel közösen megtartott sajtótájékoztatón jelezte, hogy Sepsiszentgyörgy és Marosvásárhely mellett Székelyudvarhely is kiemelt helyszíne lesz október 25-i eseménynek.– áll Mihai Tarnoveanu október 24-i bejegyzésében.A fejleményekre visszatérünk.