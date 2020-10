Arafat: a téli ünnepekkel adaptálódnunk kell a vírushoz

Raed Arafat szerint jövő nyárig, de minimum tavaszig nem nyugodhatunk meg a vírus miatt, és meg kell tanulnunk a vírussal együtt élni, és betartani azokat a szabályokat, amelyek szükségesek.



"Minden rajtunk múlik, és muszáj betartanunk a szabályokat amiatt, hogy ne váljon drámaivá a helyzet, amivel már nem tudnánk megküzdeni" - mondta az Antena3-nak Raed Arafat, a belügyminisztérium katasztrófavédelemért felelős államtitkára.



Szerinte ugyanakkor a parlamenti választások alkalmával be kellene tiltani az eredményváró és ünneplő bulikat, hogy ne történjen az, ami a helyhatósági választások után történt.



Arafat figyelmeztetett rá, hogy a téli ünnepeket is hozzá kell adaptálnunk majd a vírushelyzethez.



"Tudom, hogyan sokan úgy szeretnének majd ünnepelni, mintha nem is létezne a vírus, és nem lenne semmi probléma. Sajnos ez nem lehetséges, idén alkalmazkodnunk kell, és remélhetjük, hogy jövőre valóban visszatérhetünk a normális kerékvágásba" - mondta.



Arafat nem hiszi, hogy február vagy március előtt lenne oltás, amennyiben idén év végén tuják csak megkezdeni ezek terjesztését, mert ez globálisan nagy logisztikai kihívás lesz. (news.ro)



