Romániának van a második legmagasabb halálozási rátája az Unióban

Romániának október 24-én 4,9 volt a százezer főre jutó elhalálozási rátája a koronavírus-járvány során, ami pedig az új esetek arányát illeti, ott 268,6-os ez a szám, ami azt jelenti, hogy az Európai Unióban a 16-ak vagyunk az új megbetegedéseket tekintve. Viszont nálunk a második legmagasabb jelenleg az elhalálozási ráta.



Ha a statisztikákat nézzük, akkor az látszik, hogy három héttel ezelőtt, szeptember 30-án 2,9-es volt a mortalitási, és 103,6 a megbetegedési arány százezer lakosra, ezzel akkor a 13. helyen voltunk Európában.



Ezt megelőzően szeptember 4-én és augusztus 4-én is nálunk volt a legtöbb elhalálozás 100 000 lakosra, szeptemberben 3,2, augusztusban 2-es volt a szám.



Jelenleg az az aggasztó, hogy míg az új eseteket tekintve relatíve jól teljesít az ország, és csak 16-ak vagyunk, addig az elhalálozási rátát tekintve a másodikok.



Ráadásul ijesztő mértékben nőtt ez a szám augusztus óta a 2-ről 4,9-re, ahogyan a megbetegedések aránya 81-ről 268,6-ra nőtt a három hónap alatt.



Nem büszkélkedhet az eredményekkel Csehország sem, jelenleg ők állnak az első helyen 10-es mortalitási, és 1201,8 fertőzési rátával, a harmadik legrosszabb helyzet pedig Magyarországon van, itt elvileg kevés az új megbetegedés: 199.6 százezer lakosra (igaz, keveset tesztelnek), viszont nagy az elhalálozási ráta: 4,7.



Rossz helyzetben van még Belgium (4,3/1115,6), Spanyolország (3,9/394,2) és Lengyelország (3,3/249,9) is, a listán ezeket Nagy Britannia, Franciaország, Bulgária és Horvátország követi.





egészségügyi miniszter azt mondja, azért olyan magas a mortalitási ráta, mert Romániában az elhunytak közé számolják azokat is, akiknek más krónikus egészségügyi problémája is volt, és nem minden országban csinálják ezt így.mikrobiológus azonban azt mondja, az a helyes, ahogy Románia eljár, mármint az elhalálozások nyilvántartásával kapcsolatban, hiszen a WHO ajánlását követik ezzel. Az elhalálozások arányának megállapítására kéthetes átlagokat szokott számolni az Európai Egészségügyi és Járványmegelőzési Központ. (via Szabad Európa Rádió