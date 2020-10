Letette a hivatali esküt Soós Zoltán, tiszta kezeket ígér és vár el

Beiktatták Marosvásárhely polgármesteri hivatalába Soós Zoltánt, a város új, független polgármesterét. A tanács alakuló ülésén részt vett Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke és a Maros megyei prefektus, Mara Togănel is.



A testület 23 tagból fog állni, a polgármesternek tehát 22 tanácsosa lesz. Az alakuló ülésen mind a tanácsosok, mind Soós letették az esküt. A magyar tanácsosok és Soós két nyelven esküdött fel, majd ennek utána a frissen beiktatott polgármester két nyelven tartotta meg beszédét.



Soós beiktató beszédében a koronavírus okozta nehézségekre hívta fel a figyelmet. "Nincs kezünkben a bölcsek köve, de érezzük a döntések súlyát" - mondta, és arról beszélt, hogy felelős politikusként a szigorú intézések és a lazítások között kell mérlegelni, hogy a gazdaság se bénuljon meg. Elsósorban apaként és nem politikusként kérte, hogy mindenki viselkedjen felelősségteljesen és vigyázzon magára.



Soós szerint "új fejezet kezdőik a város történetében, Rajtunk múlik, hogy széljegyzet lesz csak, vagy fejezet. Képesek vagyunk új szemléletet hozni, és visszaállítjuk a fejlődés útjára Marosvásárhelyt" -mondta.



Szerinte nem egy párt vagy ideológia nyerte meg ezt a választást, hanem a változás iránti vágy, ezt mutatja, hogy különböző jelöltekre nézve nyolcvan százalék fölött volt a szavazás.



"A város nem a magyarok, hanem a marosvásárhelyiek kezére került" - hangsúlyozta Soós, jelezve, hogy továbbra is úgy gondolja, mindenki polgármestere szeretne leni, és szeretné kézét nyújtani azoknak, akik úgy gondolták, változást akarnak, de magyar emberre nem szavaznak.



"A marosvásárhelyiek a reményt választották a tespedés helyett. (...) Nem volt kérdés, hogy meg kellett állítani ami az elmúlt 20 évben volt. Pont" - mondta a polgármester.



Soós ezután kiemelt, hogy Marosvásárhely lemaradt gazdaságilag a többi erdélyi nagyvároshoz képest, holott minden lehetősége meglenne rá, hogy az élmezőnyben legyen. Élhető város ígért, és a gazdasági élet új lábakra helyezését. "Engem a versenyek és különböző ranglisták kevésbé érdekelnek, az érdekel, hogy élhető és fejlődő legyen a városunk, legyenek minőségi munkahelyek, versengjenek a befektetők, hogy Erdély közepére vállalkozást hozzanak!" -emelte ki, hozzátéve, hogy olyan várost szeretne, amely rendezett, jó a közlekedése és a közbiztonsága is, alkalma helyei vannak sportolásra és kikapcsolódásra.



Soós most is elmondta, hogy leltár készítéssel kezdi a munkát: "át fogjuk világítani a költségvetést, a polgármesteri hivatal és a városi cégeket, számba vesszük a város vagyonát. Ennek eredményeként látjuk majd, hogy mit, és milyen ütemezéssel tudunk majd megvalósítani. A beiktatásom utáni első teendőm a Számvevőszéknek írt levél elküldése lesz, amiben hivatalosan is kérem a város gazdálkodásának átvilágítását" - ecsetelte.



Soós kérte a tanácsosoktól, hogy a város, és ne személyes, vagy pártérdekek mentén döntsenek ügyekben. "Amikor letesszük a kabátot az előtérben, tegyük le vele a pártérdeket is" - mondta. Ugyanakkor zéró toleranciát hirdetett a korrupcióval szemben, átlátható és tisztességes vezetést ígért és vár el a tanácsosoktól. "Ne csak azért legyen tiszta a kezünk, mert gyakran mossuk, hanem mert nem nyúlunk oda, ahová nem szabad" - mondta, hozzátéve, nem fog kivételezni és nem alkalmaz kettős mércét ez ügyben.



Soós felsorolta azt az öt elvet, amely mentén vezetni szeretni a várost:



- Marosvásárhelyen nincsenek első- és másodrangú állampolgárok! A város mindenkié!

- a városi tanácsnak nem üzleti, vagy pártérdekeket, hanem a helyi lakosok érdekeit kell szolgálnia

- ösztönözni fogja Marosvásárhely kultúrateremtő szerepét, és őrizni a hagyományokat a kulturális sokszínűség jegyében

-minden jelentősebb döntés előtt ki kell kérni vásárhelyiek véleményét

- Marosvásárhelynek nyitotta, átláthatóan és korrupciómentesen kell működnie, ahol minden közérdekű adat nyilvános és könnyen hozzáférhető



