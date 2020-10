Letette (immár negyedszer) a hivatali esküt Antal Árpád

Hétfőn, október 26-án került sor Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsának alakuló ülésére és Antal Árpád-András polgármester beiktatására az új mandátumra. Az ülésen részt vett Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke, Iulian-Constantin Todor, Kovászna megye prefektusa, Cosmin Boricean, Kovászna megye alprefektusa és Sergiu Mitroi, Kovászna megye másik alprefektusa is.



Iulian-Constantin Todor, Kovászna megye prefektusa köszöntötte a résztvevőket, gratulált az új tagoknak és Antal Árpád polgármesternek a választásokon elért eredményéhez. Sok sikert kívánt a csapatnak ahhoz, hogy sikeresen befejezzék a már megkezdett projekteket és kitartást kívánt az újak elkezdéséhez. Ugyanakkor azzal a kéréssel fordult az újonnan megalakult tanács felé, hogy közösen harcoljanak a koronavírus-járvány elleni küzdelemben, hogy azt mihamarabb legyőzhessük.



Ezt követően az ülésvezető szerepét átvette a legidősebb tanácstag, Cserey Zoltán-Mihály, őt segítve a két legfiatalabb tanácsos Sipos Dóra és Vargha Fruzsina. A jelenlévők névsor szerinti sorrendben letették az esküt, megígérve, hogy tiszteletben tartják az Alkotmányt és az ország törvényeit, illetve erejükhöz és hozzáértésükhöz mérten mindent megtesznek, ami Sepsiszentgyörgy javát szolgálja. Antal Árpád és Jakab István Barna megüresedett helyére, a megalakult Helyi Tanács tagjaihoz Csatlós László és Jancsó Éva is csatlakozni fog.



Az új önkormányzati képviselők után sor került Antal Árpád-András polgármester beiktatására is. Az eskütétel után köszöntötte a prefektusi hivatal képviselőit és a megyei tanács elnökét, majd a következőképpen szólt a jelenlévőkhöz:



„Köszönöm, hogy velünk vannak ma, amikor újabb feladatokat vállalunk. Köszönöm szépen a bizalmat mindazoknak, akik hisznek bennem, akik hisznek abban, hogy városunk szintet tud lépni csapatommal és a sepsiszentgyörgyi emberekkel együtt.



A kampányban sok mindenről beszéltünk, de annál többet fogunk tenni a következő években városunkért. Rengeteg tervünk van és minden erőnkkel azon leszünk, hogy ezeket meg is valósítsuk!



Természetesen ezután is igyekszünk minél gyorsabban és hatékonyabban megoldani a sürgős problémákat, de stratégiai fejlesztéseket is tervezünk, hogy városunk valóban szintet lépjen.



Izgatottan és rendkívül büszkén állok ma Önök előtt: alig várom, hogy elkezdjük a munkát, hogy folytassuk, amit az elmúlt 12 évben elindítottunk, és új kapukat nyissunk.



Számomra a városvezetés öröm, szolgálat és felelősség! Közösségünk joggal várja tőlünk, hogy eddig járatlan utakra lépjünk, hogy úttörők legyünk Székelyföldön és Erdélyben. Szentgyörgynek kell lennie Erdélyben annak a városnak, ahol azok, akik többet akarnak és többre képesek, biztonságos otthonra találnak. Ahol az idősebbek is úgy érezhetik: megbecsült tagjai a közösségnek, bölcsességük és tapasztalatuk épp annyira értékes, mint munkájuk, amellyel az elmúlt évtizedekben építették városunkat.



Szintet akarunk és szintet fogunk lépni: Sepsiszentgyörgy lesz Székelyföld szíve, a régió motorja, ami hajtja és inspirálja közösségünket és a környezetünkben élőket egyaránt.



Köszönöm, köszönjük a bizalmat! Legyenek Önök is részesei közösségünk sikerének.”



Végezetül Cserey Zoltán zárta az ülést: „Az elért mandátumokat sikerült törvényesíteni, megalakult az új képviselő testület. Nagy örömünkre szolgál, hogy velünk van a régi-új polgármesterünk, hiszen a jelenléte, a tevékenysége és a munkája bebizonyította, hogy a város jó úton halad a fejlődésben. Meggyőződésem, hogy a fiatalok jelenléte még nagyobb lelkesedést és akaraterőt jelent, így még jobban hozzájárulhatunk az Önkormányzat munkájához. Gratulálok mindenkinek és jó munkát kívánok.” (közlemény)



