Megnőtt a kereslet az influenza elleni védőoltás iránt, az ellátás viszont akadozik

Még sohasem volt olyan fontos, hogy a lehető legtöbben beoltassák magukat influenza ellen, mint most a koronavírus-járvány alatt. A kormány néhány hete azt ígérte, hogy idén mindenkinek fog jutni az ingyenes vakcinából, egyelőre viszont úgy néz ki, hogy az előirányzott és megvásárolt oltások nem lesznek elegendőek. A kampány kezdete óta háromszor annyian érdeklődtek az influenza-elleni védőoltás iránt, mint a tavalyi szezon csúcsán.



A bukaresti gyógyszertárakban azonnal bekerült az influenza elleni oltások egy része, miután az Egészségügyi Minisztérium elindította az oltási kampányt. Gyakorlatilag az eddig forgalomba hozott oltások egy hét alatt eltűntek a gyógyszertárakból. Néhány gyógyszertár, amely 10-20 adagot kapott, nem is adta el őket, hanem inkább saját alkalmazottait immunizálta. Sok esetben az igénylők várólistákra iratkoztak fel, és abban reménykednek, hogy a gyógyszerészek értesítik őket, ha újabb tételek kerülnek forgalomba.



A 2020–2021-es idényre az Egészségügyi Minisztérium 3 millió adag influenza elleni oltást vásárolt, ami duplája a tavalyihoz képest, annak érdekében, hogy minél több olyan embert immunizáljanak, akiknek esetében nagy kockázattal jár a megbetegedés.



A vakcinadózisok közegészségügyi osztályok részére történő elosztása a korábbi évekhez hasonlóan több szakaszban történik. A dózisok nagy részét október közepétől kezdődően november végéig osztják szét, hogy folytassák a veszélyeztetett lakosság ingyenes influenza elleni oltását.



"Bár ebben az időszakban az új koronavírus elleni küzdelemre összpontosítunk, ebben az évben igyekszünk időben szétosztani az influenza elleni oltást az immunizálás megkezdéséhez. Lehetőségünk van a vakcina mennyiségének 4 millió adagig történő növelésére, az epidemiológiai evolúciótól és az igényektől függően "- mondta Nelu Tătatru egészségügyi miniszter. A nyilatkozatok ellenére eddig mindössze 150 ezer veszélyeztetett egészségügyi csoportba tartozó páciens kapta be az influenza elleni védőoltást, és a 3 millió dózisból mint 800 ezer érkezett meg Romániába. A családorvosok kételkednek abban, hogy a minisztériumnak sikerül időben beszereznie a beígért 3 millió vakcinát.



A Családorvosok Országos Egyesületének elnöke, Dr.Dina Mergeani szerint a romániai lakosság átoltottsága mindig is alacsony volt, ezért több százezren is megfertőződhettek a vírussal évente. Most viszont életbevágó, hogy mindenkihez eljusson a vakcina.



- Hogyha ugyanabban az időpontban a két vírus együtt éri a szervezetet, akkor felerősödik a hatás. Szóval azt mondhatjuk, hogy lényegesen súlyosabb lefolyásra, szövődményekre, sőt még akár halálra is lehet ilyenkor számítani – hangsúlyozta a családorvos.



A szakember hozzátette, hogy azért fontos, hogy a lehető legtöbben megszerezzék a védettséget, hogy az influenzások ne terheljék tovább a koronavírus-járvány által már megtépázott egészségügyet. Hiszen ki tudja hány ágyra és orvosra lesz szükség az elkövetkezendő hónapokban. A jelentések szerint a hideg szezon beállta óta egyelőre nem regisztráltak influenzás beteget Romániában. (Mediafax/hírszerk.)



Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!