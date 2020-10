DSP: lezárták a kézdivásárhelyi idősotthonban lévő fertőzési gócot

A humán genetikai anyagot nem tartalmazó, PCR-tesztelésre küldött mintákat a kézdivásárhelyi Zenóbia Idősek Otthonának személyzete vette le - derül ki a Kovászna Megyei Közegészségügyi Igazgatóság (DSP) által a Transindexnek küldött hivatalos válaszból. A mintavételt a jogszabályi előírások szerint egészségügyi képzettséggel rendelkező személyzet, orvosok, egészségügyi asszisztensek, a mentőszolgálat személyzete vagy a DSP szakszemélyzete végezheti - írják. Az idősotthonokban eleinte 2 hetente teszteltek, újabban a hivatalos megfogalmazás úgy szól, hogy havonta kétszer.



Mint arról beszámoltunk, szeptember elején a sepsiszentgyörgyi Pro Vitam magánklinika laboratóriumába olyan mintákat küldtek be egy magán öregotthonból, amelyek nem tartalmaztak humán genetikai anyagot. A szóban forgó kézdivásárhelyi Zenóbia Idősek Otthonában az incidenst követően néhány héttel már - a Pro Vitam adatai szerint - 26 pozitív teszteredmény született, az otthon igazgatójának közlése szerint pedig 22 bentlakónak volt pozitív a tesztje. Ebben az október 6-án megjelent cikkünkben még egy halálesetet erősítettek meg az illetékesek.



Október 22-én már a Kovászna Megyei Prefektúra által közölt információk szerint azt írtuk, három idős ember hunyt el, aki a kézdivásárhelyi otthon lakója volt: szeptember végén egy 73 éves, sepsiszentgyörgyi férfi, akinek agyvérzése volt, emellett Parkinson-kórban szenvedett; október 2-án egy 91 éves sepsiszentgyörgyi nő, akinek többek között combnyaktörése volt; október 12-én pedig egy 78 éves sepsiszentgyörgyi nő, aki magas vérnyomásban szenvedett. A naponta közleményt kiadó kormányhivatal ebben a három esetben nevezte meg a kézdivásárhelyi Zenóbia Idősek Otthonát mint az elhunyt személy lakóhelyét.



A DSP által október 26-án küldött hivatalos válaszban azonban már négy személy szerepel, akik az idősek otthona lakójaként koronavírus-fertőzöttek voltak és elhunytak az utóbbi időszakban.



A DSP az eset járványügyi kivizsgálását végezte el, követte a betegek állapotát, megállapította a pozitív esetek számát, a kontaktszemélyeket, és lépéseket tett a vírus további terjedésének megelőzésére vonatkozóan. A járványtani kivizsgálás során megállapították, hogy akkor, amikor "kétségek merültek fel a levett minták kapcsán", egyetlen személynek sem volt pozitív az idősek otthonában. Az első pozitív eset szeptember 11-én jelent meg, a Kovászna Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság keretében rendszeresen végzett tesztek során két pozitív esetre bukkantak, egy bentlakóra és egy alkalmazottra. Az idősek otthona 43 lakója között szeptember 11-én még senkinek nem volt pozitív eredménye - szögezi le a DSP. A 24 alkalmazottat is letesztelték, 23-nak negatív volt az eredménye. Szeptember 22-én azonban az idősotthon egyik tüdőgyulladásos lakójának pozitív lett a tesztje. Szeptember 28-án újabb lakóról derült ki, hogy fertőzött, ős is tüdőgyulladásos volt, és 7 napra a kórházba utalása után elhunyt. A rendszeres ellenőrzések keretében szeptember 30-án ismét 50 tesztet végeztek el az egységben, amelyből 24 volt pozitív, azaz 48%-uk. Mindegyik pozitív eredmény a bentlakók körében született. Sajnos, négy halálesetet is regisztráltak. Más esetek nem jelentek meg, ezért október 15-én a gócpontot lezárták - áll a DSP válaszában.



A Transindex szeptember 9-én elküldött adatigénylésére október 26-án küldött átiratban még azt is írják, hogy Kovászna megyében más időotthonokban még nem voltak eseteik. A Hírmondó azonban még október 23-án azt írta, a sepsiszentgyörgyi Zathureczky Berta idősotthonban előbb, október 20-án két alkalmazottnak, majd október 21-én egy újabb alkalmazottnak és egy idős embernek lett pozitív a koronavírus-tesztje. Ezzel kapcsolatban pontosítást kértünk a DSP-től.



UPDATE: A DSP ezt nem erősítette meg, és nem is cáfolta. "Válaszunk október 22-én volt szerkesztve és iktatva, ahogyan a dokumentumon is szerepel, de technikai okokból (nem volt villany) nem tudtuk korábban elküldeni" - ezt írta a titkárságuk válaszként arra a pontosítási kérésünkre, miszerint október 23-án a helyi sajtóban napvilágot láttak olyan információk, hogy egy sepsiszentgyörgyi idősotthonban is megjelent a koronavírus. (hírszerk)

