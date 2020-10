Kolozsvár önkormányzata: Megújul a Mócok útja és a környező utcák

Kolozsvár önkormányzata felújítja a Mócok útját, a Monostori utat és a környező utcákat – a Villamosmű utcát (Uzinei Electrice), az Ecetgyár utcát (Oţetului) és a Szélső utcát (Mărginaşă).



A projekt a Malomárkon átívelő hidat is magába foglal. Megvalósításának időtartama 24 hónap, összköltsége áfával együtt 54,3 millió lej. A projekt megvalósítása 10 épület és 22 terület kisajátításával jár, az ingatlanok összértéke 14,4 millió lej.



A Monostori út 4 sávos lesz, a sávok egyenként 3 méteresek lesznek, a Szélső utcával való találkozásánál 5 sáv lesz kialakítva. A Szélső utca háromsávos, az Ecetgyár utca négysávos lesz, a Mócok útjával való találkozásnál 5 sáv áll majd az autósok rendelkezésére.



A Mócok útjának a Szélső és a Moldovei utca közötti szakasza négysávos lesz.



A Mócok útján, a Monostori úton valamint az Ecetgyár utcában 2 méter széles biciklisávokat is kialakítanak. A forgalom ésszerűsítése során a szakértők arra számítanak, hogy a tömegközlekedési eszközök sebessége mintegy 30%-kal nő, az autósforgalom sűrűsége pedig 35%-kal csökken.



„Ahhoz, hogy Kolozsvár azzá az élhető várossá váljon, amelyet az RMDSZ az önkormányzati választási programjában elképzelt, szükség van az összefüggő bicikliút-hálózatra, amely a lakónegyedeket összeköti a belvárosal. Ez a beruházás a városi mobilitás gördülékenyebbé tételéről szól, így ebből a projektből a biciklisávok sem hiányozhattak. Ezeknek a sávoknak a kialakítása révén is bátorítani szeretnénk az embereket arra, hogy alternatív, környezetbarát eszközökkel közlekedjenek, az autót pedig csak akkor használják, ha hosszabb útra mennek és elhagyják a várost” - mondta Oláh Emese, az RMDSZ kolozsvári alpolgármestere. (közlemény)





