Dominic Fritzet még nem iktatták Temesvár polgármestereként - nincs döntés az óvások ügyében

A Temes Megyei Törvényszék bíráinak kedden kellett volna elbírálniuk azt a három óvást, amelyet a Dominic Fritz temesvári polgármesteri poszton való iktatása ellen nyújtottak be - írja a Timis online. Három ilyen jellegű beadványról van szó: az egyik Călin Petrescutól, a Temesvári Rádió korábbi alkalmazottjától származik, a másikat Monica Hărmănescu, volt egyetemi tanár, a Nemzeti Liberális Párt tagja nyújtotta be, a harmadikat pedig Adrian Popescu, az ALDE polgármester-jelöltje iktatta.



Mindhárom tiltakozó vitatja Dominic Fritz jogát, hogy elfoglalja Temesvár polgármesteri tisztségét, mivel nem román állampolgár, és nincs romániai személyi igazolványa, hanem mindössze Romániában lakik. Petrescu és Hărmănescu még a 115/2015-ös törvény azon cikkének alaptörvény-ellenességére is hivatkoztak, amely lehetővé teszi az uniós polgárok számára, hogy pályázzanak a polgármesteri tisztségre.



Több órás tanácskozás után a testület úgy döntött, hogy szerdára, október 28-ára halasztja az ítélethozatalt.



A szeptember 27-i temesvári önkormányzati választásokat Dominic Fritz, az USR-PLUS jelöltje nagy fölénnyel nyerte meg. (tion.ro/hírszerk.)



