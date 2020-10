Koronavírus szerdán: ismét 5000 felett a fertőzések száma, ismét sok a halott

Ismét ötezer fölötti, 5343 koronavírusos fertőzést találtak 24 óra alatt a hatóságok - derül ki a Stratégiai Kommunikációs Csoport szerdai közleményéből. Ez a második alkalom, hogy a megbetegedések száma átlépi az ötezret, és ezzel már 222 559 megbetegedés ismert összesen az országban.



Az elmúlt napban 107 ember veszítette életét, köztük egy gyerek is, ugyanakkor az intenzív terápiára szorulók száma továbbra is nagyon magas: 861 ez a szám.



Keddtől szerdáig 36 815 tesztet végeztek el, de ezen kívül 468 korábbról származó tesztet is hozzászámoltak a napi számokhoz, így összességében 37 283 teszteredményről számolnak be a hatóságok.



Jelenleg 27 280 fertőzött személy van otthoni elkülönítésben és 9931 intézményesben, 50 565 otthoni karanténban, 52 meg intézményesben.



A legtöbb új esetet az elmúlt 24 órában Bukarestből (744), Kolozs (356), Temes (318), Iași (267) és Bihar (216) megyékből jelentették. Kovászna megyében 47, Hargita megyében 92, Maros megyében 191, Szatmár megyében 54 új esetet találtak.



Eddig összesen 6681 koronavírussal fertőzött személy hunyt el, az elmúlt 24 órában 107-en, köztük egy négy hónapos csecsemő. A 107 elhunyt között 100-nál ismertek voltak krónikus betegségek.



Kolozs megyében a legmagasabb az elmúlt 14 napban jegyzett új koronavírusos esetek összesített száma ezer lakosra vetítve.



Kolozs megyében 4,09, Bukarestben 3,81, Fehér megyében 3,72, Szilágy megyében 3,43, Temes megyében 3,39, Hargita megyében 3,22 ezrelék a fertőzöttségi arány.



Az új megbetegedések összesített száma meghaladja a 2 ezrelékes küszöbértéket Arad - 2,52, Bákó - 2,04, Bihar - 2,59, Brassó - 2,57, Kovászna - 2,02, Dâmboviţa - 2,03, Dolj - 2,39, Máramaros - 2,4, Maros - 2,79, Szeben - 2,62, Teleorman - 2,11 és Vâlcea - 2,15 megyében.



A legalacsonyabb fertőzöttségi arányt Argeş - 0,91,Călăraşi - 0,98, Olt - 0,83, Tulcea - 0,83 és Vrancea - 0,81 megyében jegyezték.



A járvány eleje óta összesen 222 559 személynél igazolták a koronavírus-fertőzést Romániában. (hírszerk.)







