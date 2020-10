Kötelezettségszegési eljárás indulhat Románia ellen a meleg román-amerikai házaspár jogainak megtagadása miatt

Kötelezettségszegési eljárást indíthat Románia ellen az Európai Bizottság, amiért nem tartja be ez Emberi Jogok Európai Bíróságának határozatát a melegek jogaira nézve - írja G4 Media brüsszeli forrásokra hivatkozva.



Eszerint Romániát a meleg jogvédő Accept egyesület panaszolta be a Bizottságnál, mondván, sem az EJEB, sem a román Alkotmánybíróság döntését nem tartja be az ország.



Elvileg a Bizottság megtette az "infringement" procedúráját megelőző lépéseket Romániával szemben néhány héttel ezelőtt, Romániának összesen 10 hete van tisztáznia a helyzetet, ha sikerül, akkor elkerülhetővé válik a kötelezettségszegési eljárás tényleges megindítása, amelyet a Bizottság olyankor szokott jóvá hagyni, ha alapos a gyanú arra nézve, hogy egy tagállam áthágja az EU-s jogokat.



Adrian Coman és Robert Clai Hamilton 2010-ben kötöttek házasságot Belgiumban, és kérték, hogy ezt ismerje el a román állam is, tekintve, hogy EU-s állampolgárok, és minden tagállamban egységes jogok kellene ezeket megillessék.



Az amerikai állampolgárságú Hamilton a román állampolgárságú Coman házastársaként igényelt tartózkodási és munkavállalási engedélyt a román hatóságoktól, ezt azonban megtagadták tőle. Miután az Európai Unió Bírósága 2018 júniusában kimondta, hogy az uniós állampolgárok házastársaira is alkalmazni kell a "házastárs" fogalmát a szabad tartózkodáshoz való jog tekintetében, a bukaresti alkotmánybíróság is úgy döntött: a román hatóságok nem tagadhatják meg a szabad mozgás és tartózkodás jogát egy uniós polgár azonos nemű házastársától.



Iustina Ionescu, az Accept ügyvédje figyelmeztetett rá, hogy ezt a döntést a hatóságok nem tartják be, és továbbra sem adják meg a letelepedési engedélyt az országban Hamiltonnak, így a civil jogokkal sem élhet a házaspár.



A román alkotmánybírság korábban az Európai Unió alapjogi chartáját, az emberi jogok európai egyezményét és a román alaptörvényt figyelembe véve, számos uniós tagállam vonatkozó joggyakorlatát mérlegelve jutott arra a következtetésre, hogy az azonos nemű párok sem zárhatók ki a "családi élet" és "magánélet" fogalmából, így rájuk is érvényes ezek alkotmányos védelme. (hírszerk.)







