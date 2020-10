Csütörtöktől Szatmárnémetiben is kötelező a szabadtéri maszkviselés

Szerda délután a Szatmár Megyei Prefektúra arról tájékoztatta a lakosságot, hogy a megyei vészhelyzeti bizottság az emelkedő esetszámok okán újabb közigazgatási egységekben teszi kötelezővé a szabadtéri maszkviselést – írja a Szatmár.ro.



A bizottság korábbi döntése értelmében minden olyan Szatmár megyei területi-közigazgatási egységben, ahol az ezer főre vetített fertőzöttségi ráta az elmúlt 14 napban elérte vagy meghaladta az 1,5 ezreléket, minimum 14 napra kötelezővé válik a szabadtéri maszkviselés. A legújabb adatok tükrében most már Szatmárnémetiben (1,83), Ákos községben (1,63) és Avasfelsőfaluban (1,54) is kötelező a maszk használata.



A rendelkezés továbbra is érvényben marad Kálmánd, Mezőterem, Mezőfény, Borválaszút, Csomaköz, Szokond, Érkávás, Szatmárpálfalva, Vetés és Kaplony községekben.

További intézkedésekről a szatmári prefektúra honlapján lehet olvasni. (szatmar.ro/hírszerk.)





