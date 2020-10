Járványintézkedésekről, uniós pénzek lehívásáról és különböző aktuálpolitikai kérdésekről nyilatkozott Johannis

Sajtótájékoztatót tartott szerdán délután a Cotroceni-palotában a román államfő. Nyilatkozatában Klaus Johannis kitért románia gazdasági helyzetére, a járványügyi intézkedésekre, illetve a Colectiv-tragédia ötödik évfordulóján kihirdetésre kerülő jogszabályra.



Románia ez idáig jól kezelte a COVID-19-járványt, és a helyzet egyelőre nem indokol teljes körű karantént



„A hírekből arról értesülünk, hogy a járvány terjedőben van nálunk, valójában azonban mindeddig jól kezelték a helyzetet. Sajnos egyes európai országokban drasztikus intézkedések váltak szükségessé. Mi nem akarjuk ezt. Ezért mondom a lakosságnak és a hatóságoknak, hogy hatékonyan szálljunk szembe ezzel a járvánnyal. A pandémia eleje óta megkétszereződtek az intenzív terápiás helyek. Egyelőre a helyzet nem indokolja a karantént vagy a teljes lezárást” - nyilatkozta Johannis.



A világjárvány közepette bölcsen kell felhasználni a rendelkezésre álló európai uniós alapokat





Az államfő hangsúlyozta, az egészségügyi válság rávilágított arra, hogy az Európai Uniónak egészében és a tagállamoknak is egyenként alkalmazkodniuk kell a változásokhoz, hogy versenyképesek és hatékonyak legyenek.



„Ezért bölcsen kell felhasználni a rendelkezésünkre álló pénzügyi erőforrásokat, és Románia éppen ezt szándékozik tenni" - fogalmazott az elnök a Cotroceni-palotában adott nyilatkozatában.





A járvány terjedését nem az éjszakai közlekedés, hanem az éjszakai összejövetelek fokozzák.



„A meghozott intézkedéseket szakértők javasolták. Az éjszakai közlekedés betiltásáról nem volt szó. Nem hiszem, hogy az éjszakai közlekedés terjesztené a járványt, inkább az éjszaka tartott összejövetelek. Nem hozhatunk be minden nap új tiltásokat, előbb meg kell figyelnünk, milyen hatásuk van az eddig bevezetett óvintézkedéseknek, várjunk legalább két hetet, és utána lássuk, mi az eredmény” - mondta az elnök a Cotroceni-palotában tartott sajtótájékoztatón.



Nincs szó a szükségállapot bevezetéséről a karácsonyi ünnepek idejére, jelentette ki Klaus Johannis államelnök szerdán.



„Nem került szóba ez az intézkedés. (...) Nem hiszem, hogy idén a korábbi évekhez hasonlóak lesznek az ünnepek. Kevesebb helyre lehet majd utazni, lesznek korlátozások, tehát úgy gondolom, hogy idén visszatérünk a hagyományos karácsonyozáshoz, azaz a családban és a családdal töltjük az ünnepet” - mondta Johannis, újságírói kérdésre válaszolva.



Klaus Iohannis államelnök bejelentette, hogy pénteken kihirdeti a Colectiv-tragédiában megsérült személyeknek egész életükre ingyenes orvosi kezelést biztosító törvényt.



„Pénteken, pontosan a Colectiv-klubban történt tragédia ötödik évfordulóján ki fogom hirdetni a törvényt, amely ingyenes orvosi kezelést biztosít azoknak, akik megsérültek” - jelentette be az államelnök a Cotroceni-palotában szerdán tartott sajtótájékoztatóján.



A Szociáldemokrata Párt (PSD) vezetőit nem érdeklik a koronavírus-járvány miatt elrendelt szabályok



Az államfő azon fotók kapcsán beszélt erről, amelyek Marcel Ciolacu pártelnököt és az alakulat több más vezető tisztségviselőjét ábrázolják egy asztalnál ülve.



"Szerencsénkre a Nemzeti Liberális Párt kormányozza az országot a járvány alatt, együtt keressük a megfelelő intézkedéseket, lehetőségeket a betegség terjedésének fékezésére. Mit gondolnak, mi történt volna, ha a PSD lett volna kormányon, hiszen a legalapvetőbb szabályokat sem tartják be? Miért olyan nehéz egy PSD-s politikusnak feltenni a maszkot, ha ez a szabály, és mindenki számára érvényes? Nem igazán érdeklik őket a szabályok. Nagyon-nagyon rossz lett volna, ha PSD-kormányunk lett volna a járvány alatt" - fogalmazott az elnök.



Johannis szerint a szociáldemokraták lábbal tipornak minden szabályt. "Ez is azt bizonyítja, hogy a PSD nem reformálódott meg" - tette hozzá.



Az elnök ugyanakkor ismét leszögezte, hogy december 6-án lesznek a parlamenti választások Romániában.



(agerpres)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!