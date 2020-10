Romániából ismét a BBTE került az élre egy neves nemzetközi egyetemi rangsorban

A romániai felsőoktatási intézmények közül a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem kapta a legjobb értékeléseket a Times Higher Education (THE) rangsorában.



'A neves Times Higher Education (THE) 2020. október 28-án közzétett rangsorában a BBTE 11 akadémiai terület közül 9 területen jelenik meg, 8 területen országos szinten első helyezett, 5-ön pedig egyedüliként első helyezett a romániai egyetemek közül, anélkül, hogy megosztaná pozícióját egy másik intézménnyel' - adta hírül az intézmény a Facebook-oldalán.



Az egyetem honlapján közzétett hír szerint a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) foglalja el a romániai egyetemek közül a legtöbb és legmagasabb helyezést a neves Times Higher Education (THE) 2020. október 28-án közzétett tudományterületek szerinti rangsorában.



A Times Higher Education rangsorban elemzett 11 terület közül a BBTE 9 akadémiai területen került ért el helyezést:



(1) Pszichológia - a romániai egyetemek közül egyetlenként szerepel, és az első helyet foglalja el, nemzetközi szinten a 401-500. pozícióban;



(2) Oktatás - a romániai egyetemek közül egyetlenként szerepel, és az első helyet foglalja el, nemzetközi szinten a 401-500. pozícióban;



(3) Művészetek és Humántudományok - a romániai egyetemek közül egyetlenként szerepel, és az első helyet foglalja el, nemzetközi szinten a 401-500. pozícióban;



(4) Mérnöki és műszaki tudományok - a romániai egyetemek közül a legmagasabb helyezést érte el, nemzetközi szinten a 401-500. pozícióban;



(5) Fizikai tudományok - a romániai egyetemek közül az első helyet foglalja el, nemzetközi szinten a 801-1000. pozícióban;



(6) Élettudományok - első helyezés a romániai egyetemek között, a Bukaresti Egyetemmel együtt, nemzetközi szinten a 601-800. pozícióban;



(7) Informatika - első helyezés a romániai egyetemek között, a kolozsvári Műszaki Egyetemmel együtt, nemzetközi szinten a 601-800 tartományban;



(8) Gazdálkodástudományok és vállalkozás - első helyezés a romániai egyetemek között, a Bukaresti Egyetemmel, a jászvásári Alexandru Ioan Cuza Egyetemmel és a Gazdálkodástudományi Akadémiával együtt, a 601+ pozíciót foglalva el nemzetközi szinten;



(9) Társadalomtudományok - második helyezés a romániai egyetemek között, több egyetemmel együtt, a 601+ pozíciót foglalva el nemzetközi szinten.



A legfrissebb tudományterületek szerinti THE rangsorban egyetlen romániai egyetem sem szerepel a Jogtudományok területén, míg a Klinikai/Preklinikai/Egészségügyi területen három romániai orvosi egyetem foglal el 601+ pozíciót nemzetközi szinten.



'Örömmel tölt el, hogy 11 akadémiai terület közül a BBTE 9 területen jelenik meg a nemzetközi rangsorban, 8 területen országos szinten első helyezett, 5-ön pedig egyedüliként első helyezett a romániai egyetemek közül, anélkül, hogy megosztaná pozícióját egy másik intézménnyel. A BBTE tehát továbbra is az ország legkomplexebb egyeteme, a legjobb láthatósággal és a legnagyobb hatékonysággal a tudományterületek szerinti THE rangsorban. Országszinten első helyet foglaljuk el a Mérnöki és műszaki tudományok területen, nemzetközi szinten pedig a 401-500. pozíciókban szerepelünk, ami visszaigazolja, hogy a BBTE 2016 óta programszerűen felvállalt elköteleződése nemzetközi elismerésben részesül. Bár nem vagyunk orvosi intézmény, remélem, hogy a BBTE a jövőben a Klinikai/Preklinikai/Egészségügyi területen is jelen lesz, az idén létrehozott új Egészségügyi Akadémiai Iskola (School of Health) révén. Abban is reménykedem, hogy a kolozsvári jogi képzés lesz az első romániai jogtudományi program, amely a jövőben bekerül ebbe a referenciaértékű rangsorba. A presztízsen, illetve a (leendő) hallgatók tájékoztatásán túl a rangsorok fontosak számunkra, hiszen segítenek objektív diagnózist felállítani, majd ez alapján továbbgondolni a dolgokat a bizonyítékokon alapuló akadémiai politikák fényében, az egyetem közössége, a város, Erdély és az ország versenyképessége érdekében' - nyilatkozta Daniel David egyetemi tanár, a BBTE rektora.



A brit THE rangsor az egyetemek egyik legátfogóbb és legrangosabb nemzetközi rangsorolása, amely figyelembe veszi az oktatási és a kutatási kritériumokat egyaránt, valamint a társadalmi-gazdasági környezettel való kapcsolatot és a nemzetközesítést - olvasható a BBTE tájékoztatásában. (agerpres)

