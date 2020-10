Érvényesítette a törvényszék Fazakas Miklós zilahi alpolgármester mandátumát

A Szilágy Megyei Törvényszék elfogadta Fazakas Miklós alpolgármester fellebbezését, és érvényesítette a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) színeiben megválasztott politikus önkormányzati képviselői mandátumát.



A jogerős ítélet kivonatát a romániai bíróságok portálja közölte szerdán. A határozat lehetővé teszi, hogy az RMDSZ politikusa Zilah alpolgármestereként folytassa tevékenységét.



Az első fokon eljáró Zilahi Bíróság azért nem érvényesítette Fazakas mandátumát, mert az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) korábban összeférhetetlenséget állapított meg a politikusnál. Az ANI azt találta törvénybe ütközőnek, hogy 2012. július 23. és augusztus 28. között egy időben töltötte be az alpolgármesteri tisztséget, és képviselte a várost a helyi közszállítási vállalat igazgatótanácsában. Az alpolgármester korábban elmondta: a helyi tömegközlekedési vállalat igazgatótanácsának két ülésén vett részt, ezért semmilyen javadalmazásban nem részesült, és 2017 óta már nem is tilos az ilyen tisztségeknek a halmozása.



Zilahon várhatóan jövő héten alakul meg a szeptember végi választások utáni új önkormányzati testület. A helyi tanácsban az RMDSZ képezi a mérleg nyelvét a Szociáldemokrata Párt (PSD) és a jobboldali pártok között. A PSD kilenc, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) öt, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) négy mandátumot, az RMDSZ pedig három mandátumot szerzett.



Fazakas Miklós az MTI-nek elmondta: szóbeli megegyezés született a PSD-vel hogy folytatják a zilahi együttműködést, az RMDSZ pedig továbbra is őt jelöli az alpolgármesteri tisztségre. Megjegyezte: a jobboldali pártok is keresték, de két okból is a baloldallal szövetkeznek. Egyfelől az elmúlt négy évben jó együttműködés alakult ki a PSD és az RMDSZ között, másfelől pedig Zilahon Ionel Ciunt szociáldemokrata politikust választották polgármesterré, és nem szolgálná a város érdekeit, ha ellenzéki többség jönne létre a tanácsban.



Fazakas Miklós megjegyezte: hasonló megfontolás alapján szövetkezik az RMDSZ a Szilágy megyei önkormányzatban a jobboldali pártokkal. Hozzátette: a szövetség a megyében szintén a mérleg nyelve a jobb és a baloldal között. A megyei önkormányzat élére azonban a nemzeti liberális Dinu Iancu Salajanut választották a szeptember végi önkormányzati választásokon. A megyei testületben a PNL 11, a PSD tíz, az RMDSZ hét és az USR két mandátumot szerzett. A testület csütörtökön tartja alakuló ülését, és az RMDSZ arra számít, hogy megőrzi a megyei alelnöki tisztséget. (mti)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!