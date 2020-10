Öt éve történt a Colectiv-tragédia

A Colectiv-tragédia ötödik évfordulóján, pénteken koszorúzással emlékezik meg a szerencsétlenség áldozatairól Klaus Johannis államfő.



Szintén pénteken hirdeti ki az államfő azt a törvényt, amely élethosszig tartó ingyenes orvosi ellátást biztosít a tűzvész sérültjeinek.



2015. október 30-án tűz ütött ki a bukaresti Colectiv-klubban, a Goodbye to Gravity együttes albumbemutató koncertjén. A tűzvész következtében 64 ember halt meg.



A bukaresti „Colectiv” szórakozóhelyen történt tűzeset 2015. október 30-án, pénteken éjjel tört ki a város 4. kerületében, és számos halálos áldozata, sebesültje volt. A Goodbye to Gravity metálzenekar ingyenes lemezbemutató koncertjén a pirotechnikai eszközök lángra lobbantották a klub zajszigetelésére használt poliuretán anyagot, majd a tűz átterjedt a helyiség egészére.



Később oknyomozó újságírók kiderítették , hogy a baleset sérültjeit egy felhígított fertőtlenítővel kezelték, és több haláleset is emiatt követezett be. A tűzvész utáni tüntetéshullámban lemondott Victor Ponta PSD-s miniszterelök, több politikus ellen is korrupcióellenes eljárás indult. (agerpres/hírszerk.)

