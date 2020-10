Újabb szigorításokat hoztak Székelyudvarhelyen, hogy elkerüljék a város vesztegzárba való helyezését

Péntek reggelre összehívta Gálfi Árpád polgármester a helyi kataszrófavédelmi bizottságot. Az ülés egyik napirendi pontja a szerdán tartott kormányülésen elhangzott, Székelyudvarhely esetleges vesztegzár alá helyezése volt.



A döntés ezzel kapcsolatban a Megyei Közegészségügyi Igazgatóság kezében van, a lezárásra vonatkozó javaslatát fel kell terjessze a Nemzeti Népegészségügyi Intézethez. Amennyiben indokoltnak látják, a javaslatot továbbküldik az Országos Operatív Törzsnek, ők hozzák meg a végső döntés.



Az udvarhelyi katasztrófavédelmi bizottság minden tagja egyetértett abban, hogy ezt a helyzetet el kell kerülni, ennek érdekében új szabályokat hoztak meg a város számára.



Amíg Székelyudvarhelyen a fertőzöttségi mutató két héten keresztül nem éri el a 3 ezrelékes határértéket (most 8 ezrelék felett van), addig a következők lépnek érvénybe:



-tilos kulturális események szervezése a város területén működő közintézményekben,



- bezár a Városi Könyvtár,

- tilos kül- és beltéren egyaránt olyan események szervezése, beleértve a templomokban vagy azok udvarán szervezetteket, ahol zsúfoltság alakulhat ki,

továbbra is zárva tart a vasárnapi ócskapiac (a keddi gabonavásárra nem vonatkozik a rendelet),

- a teraszok este 8 óráig tarthatnak nyitva,

- az üzletek, valamint a helyi közszállítás és a taxitársaságok működtetői:

a gyakran használt felületeket rendszeresen kell fertőtlenítsék,

figyelniük kell arra, hogy ne alakuljon ki zsúfoltság egységeikben, járműveikben,

- a járműveket a végállomásokon fertőtleníteni kell,

- a helyes, orrot és szájat takaró maszkiviselésre fel kell szólítsák ügyfeleiket,

- látható helyre ki kell függesszék a maszkviselési kötelezettségére felszólító felhívást,

- a közszállítást működtetők fel kell szólítsák ügyfeleiket, hogy helyesen viseljék a maszkot utazás közben,

- minden intézményben a mosdókban kötelező szappant, papírtörlőt elhelyezni, illetve rendszeresen fertőtleníteni a gyakran használt felületeket (kilincsek, asztalok, stb.),

- tilos gyülekezéseket szervezni a város területén,

- zárva maradnak a játszóterek, játéktermek,

- az üzletek bejárataihoz ki kell függeszteni, hogy egyszerre hány ember tartózkodhat bent a kötelező távolságtartási szabályokat figyelembe véve (legkevesebb 4 négyzetméterrel kell számolni személyenként),

folyamatosan biztosítaniuk kell egységeikben a szabályok betartását,

a piacokon tilos a földről történő árusítás,

- a lakótársulásoknak gondoskodniuk kell a lépcsőházak, liftek, közös terek tisztításáról.



Ezenkívül ajánlásokat is megfogalmazott a helyi operatív törzs:



- vásárolni lehetőleg családonként csak egy személy menjen,

- igyekezzenek a lakók csak indokolt esetben elhagyni otthonainkat: munka, idős személy ellátása, állatok ellátása, élelmiszervásárlás stb.



A városvezetés, a rendőrség, csendőrség, katonaság, tűzoltóság, a kórház, a közszolgáltatók képviselői nyomatékosították, hogy a város eredményes védekezését, a fertőzöttségi index csökkentését közösen kell elérni a lakossággal.



Tünetek észlelése esetén azonnal otthoni elkülönítésbe kell vonulni, és konzultálni kell a családorvossal. Ha tesztelésre is sor kerül, akkor az eredmény megérkezéséig sem az érintett személy, sem annak családtagjai (amennyiben egy háztartásban többen élnek) ne menjenek közösségbe (sem dolgozni, sem vásárolni stb.).



