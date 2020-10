IMAS: fej-fej mellett állt a PSD és az USR októberben

Három százalékpontos növekedése van az USR-nek az elmúlt mérésekhez képest, legalábbis az IMAS új közvéleménykutatása szerint most 20,4 százalékot kapnának, ha vasárnap lennének a választások.



Az Europa FM által megrendelt felmérésben az látszik, hogy az USR most jobban áll, mint a PSD a múlt hónapban.



A nemzeti liberálisok 2 százalékpontot zuhantak, a biztos szavazók 32,6%-ának voksaira számíthatnak a múlt havi 34,7%-hoz képest. Amennyit a PNL zuhant, annyit jött fel a PSD: jelenleg 21,7 százalékra mérik.



A Pro Romania párt népszerűsége ezzel szemben szinte semmit nem változott a múlt hónaphoz képest, a voksok 8,9%-ára számíthatnak jelenleg



A jelen felmérések szerint a most parlamentben ülő pártok közül csak az RMDSZ érné még el az 5 százalékos küszöböt 5,1 százalékkal, a PMP 4,8-an áll. Az ALDE 2,5 százalékot kapna, de azóta egyesültek a Pro Romaniával, tehát sanszos, hogy ez a 2,5 százalék vagy őket, vagy a PSD-t fogja erősíteni.



Az IMAS október 7-28 között készítette a felmérést 1010 ember megkérdezésével, 3,1 hibaszázalékkal mérnek.



