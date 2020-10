Bűnvádi eljárás indult három orvos ellen Târgiu Jiuban, mert elkapták a vírust, és nem maradtak bent a kórházban

Bűnügyi eljárás indult három orvos ellen, akik koronavírusfertőzést kaptak, de megszöktek a Târgu Jiu-i Megyei Kórházból. A hatóságok a járványügyi intézkedések akadályozásának gyanújával indítottak eljárást, ugyanakkor a kórház is fog egyet ellenük.



A három, 31 és 55 év között nő alkalmazásában áll a kórháznak, de elkapták a fertőzést, és kezelés alatt álltak. A rendőrök otthon találtak rájuk, mentővel szállították be őket a város sürgősségi kórházába.



Csütörtökön az orvosok anélkül hagyták el az intézményt, hogy erről bárkit értesítettek volna. A Gorj megyei rendőrök pénteken bejelentették, hogy hivatalból indítanak eljárást ellenük. Később a kórház is, hogy vizsgálatot fog lefolytatni. (digi24)





