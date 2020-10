Letették az esküt az új Maros megyei tanácsosok

A Közigazgatási Palota nagy gyűléstermében tartották meg ma a Maros Megyei Tanács ünnepélyes alakuló ülését Mara Togănel, Maros megye prefektusának jelenlétében. A szeptember 27-i önkormányzati választások eredményei alapján a mai ülésen Péter Ferenc megválasztott tanácselnök, valamint 29 tanácsos tette le az esküt. A megyei tanácsot 34 megyei tanácsos és a megyei tanácselnök alkotja, a mandátumot nyerő tanácsosok közül 5-en úgy döntöttek, hogy lemondanak. A politikai alakulatok továbbították a törvényszéknek azoknak a nevét, akik a választásokra benyújtott listák szerint a későbbiekben tanácsosok lesznek. Ezeknek a személyeknek a megbízatását a törvényszéknek még jóvá kell hagynia, ők a tanács következő ülésén teszik le a hivatali esküt.



A Marosi Megyei Tanács elnöke a beiktatás alkalmával hangsúlyozta, hogy folytatni fogja az előző mandátumban megkezdett fejlesztési projekteket, és jó együttműködést kell kialakítani a megyei testületben jelenlévő politikai pártok között.



„Az első mandátumom négy évében lefektettük Maros megye újjáépítésének alapjait, de a kihívások továbbra is nagyok. Célom, hogy Maros megye négy év múlva jó példaként szolgálhasson a régióban, de országos szinten is. Azon dolgozunk, hogy a megye vonzó legyen az itt élő emberek, a befektetők és az idelátogató turisták számára is. Bízom benne, hogy a megyei tanácsban levő politikai pártok is megértik ezt az üzenetet, és érzik a közös építkezés felelősséget. A közvetlen elnökválasztás nagy legitimációt ad és nagy felelősséggel jár! Mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy munkával és eredményekkel tudjam meghálálni a szavazók bizalmát! Nekem Maros megye az első és az itt élő emberek” – mondta el beszédében Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács újraválasztott elnöke.



Péter Ferenc rövid távú céljai közül a koronavírus-járvány kezelését emelte ki a legfontosabbként a Maros Megyei Klinikai Kórház számára szükséges finanszírozás biztosításával, de prioritásai közé sorolta az új európai finanszírozási időszak projektjeinek előkészítését és a Marosvásárhelyi Metropoliszövezet fellendítését is. (közlemény)

