Románia két hónapnyi időt kapott, hogy zárja be a 15 illegális hulladéklerakóját

Az Európai Bizottság (EB) pénteken felszólította Romániát, hogy zárja be és ökologizálja 15 illegális hulladéklerakóját – derül ki az intézmény közleményéből.



Az EB pénteken felszólító levelet bocsátott ki, amelyben két hónapot ad Romániának arra, hogy a 15 hulladéklerakót felszámolja, ellenkező esetben az EB úgy határozhat, hogy indoklással ellátott véleményt küld a román hatóságoknak. A felszólító levél a kötelezettségszegési eljárás első lépését jelenti.



Az uniós hulladékkezelési irányelv értelmében a tagországoknak oly módon kell a hulladékokat tárolni és újrahasznosítani, hogy az ne veszélyeztesse az emberek egészségét és a környezetet.



Románia 101 nem EU-konform hulladéklerakó esetében kapott korábban halasztást az EB-tól, de 2019 júliusáig be kellett volna zárnia ezeket. A Románia által szolgáltatott adatok szerint ezekből 86-ot zártak be és állítottak helyre. A fennmaradó 15 szemétlerakó zömének esetében a bezárásra irányuló munkálatok azonban még nem kezdődtek el.

