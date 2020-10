Korrupció és zsarolás vádjával letartoztattak egy szászrégeni rendőrtisztet

A Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) marosvásárhelyi ügyészei büntetőeljárást kezdeményeztek egy szászrégeni rendőr ellen, aki pénzért cserébe segített elsimítani ittas vezetéses eseteket, illetve egyik kollégáját meg is zsarolta, nehogy beleszóljon a „munkájába” – számol be az evz.ro.



Florin Roberto Raicat azzal vádolja a DNA, hogy három esetben kért pénzt a fent említett ügyek elsimításához, összesen 6750 euró és 3300 lej értékben, amelyből meg is kapott 1750 eurót és 3300 lejt.



A Korrupcióellenes Ügyészség tájékoztatása szerint a rendőr április és május között megígérte az ittas vezetéssel elkapott személyeknek, hogy segít a törvényszéki orvoslásnál az alkoholszint-mérések eredményében – hogy azok legyenek a törvény által előírt szint alatt –, illetve kedvező kimenetellel rendezi az ügyeiket, hogy ne vonják be a jogosítványaikat.



A közlemény arra is kitér, hogy az érintett rendőr, Florin Roberto Raica, október 14-én megfenyegette egyik rendőr-kollégáját, hogy több kompromittáló anyagot nyilvánosságra hoz róla, amennyiben beavatkozik az ügyleteibe.



Az agerpres híre szerint pénteken Raica-t előállították, és elrendelték a 30 napos előzetes letartoztatását. (evz.ro, hírszerk.)

