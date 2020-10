Nem ért egyet a lengyelországi abortusztilalommal az RMDSZ Nőszervezete

Szolidaritását fejezte ki az RMDSZ Nőszervezete az abortusz szigorítása ellen tiltakozó lengyelországi nőkkel.



Miután október 22-én a lengyel alkotmánybíróság alkotmányellenesnek ítélte a beteg magzatok művi vetélését lehetővé tevő előírást, tüntetések kezdődtek ellene: először az alkotmánybíróság székhelye előtt gyűltek össze Varsóban a tüntetők (a lengyel fővárosban a járványügyi helyzet miatt jelenleg a tízszemélyesnél nagyobb gyülekezések be vannak tiltva), aztán a kormányzó Jog és Igazságosság párt - PiS székhelye elé, majd Jarosław Kaczyński kormányfőhelyettes háza elé vonultak. Ezzel kezdetét vette az a tiltakozáshullám, amely pénteken este egy százezres tömeget megmozgató tüntetésben csúcsosodott ki Varsóban.



A lengyelországi tüntetőkkel való együttérzését sok női és civilszervezet fejezti ki világszerte. Ehhez a szolidaritási hullámhoz csatlakozott az RMDSZ Nőszervezete, amely az alábbi közleményt juttatta el szerkesztőségünkbe. A közlemény szövegét módosítások nélkül közöljük.



"Az RMDSZ Nőszervezete kiemelten fontosnak tartja azt, hogy minden nő szabadon dönthessen a saját testét és lelkét érintő kérdésekben, ezért figyelemmel követjük a lengyelországi abortusz törvény szigorításának folyamatát. Szolidaritásunkat fejezzük ki a lengyel nőkkel, és hangsúlyozzuk: a nők döntési szabadságának korlátozása sem Romániában, sem a világ más országaiban nem lehet járható út.



A beteg magzatok művi vetélésének alkotmányellenessé tétele csorbítja a nők jogait, elveszi a döntési lehetőségüket az ilyen, és ehhez hasonló nehéz élethelyzetekben. Az RMDSZ Nőszervezete az abortusz megelőzésével kapcsolatos felvilágosító akciókat, tudatosító kampányok fontosságát hangsúlyozza.



Az, hogy az abortuszt nem lehet szakszerű körülmények között, orvos felügyelete mellett végrehajtani nem fogja megszüntetni a terhesség-megszakításokat Lengyelországban. A statisztikákból eltűnnek ugyan, de a valóságban több száz, sőt ezer nő fogja alávetni magát szakszerűtlen beavatkozásoknak, amelyek akár meddőséghez is vezethetnek.



A megelőzés fontosságának hangsúlyozását tekintjük a legfőbb prioritásnak és a nehéz helyzetben lévő várandós nők támogatását. Álláspontunk az, hogy az oktatási rendszer és a család is mindent meg kell tegyen annak érdekében, hogy a fiatal lányok értékelni tudják a gyermekvállalás szépségét és felelősségét. A megfelelő nevelés és a közvetlen környezet támogatása elengedhetetlen ahhoz, hogy a nehéz helyzetekben is jó döntést hozzunk." (közlemény/hírszerk.)





